Подчеркивают морщины и не подходят никому: три прически, о которых нужно забыть после 50 лет. Фото

В любом возрасте женщины стараются выглядеть красиво и эффектно. Однако с годами желание подчеркнуть преимущества уступает попыткам замаскировать недостатки. Если знать, на чем не стоит акцентировать внимание, можно смотреться не хуже, чем в молодости.

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В частности, правильный выбор прически может скрыть морщины и потерю эластичности кожи, тогда как неудачные варианты подчеркнут неприятные нюансы и не подойдут никому. Редакторы сайта GT24 рассказали, какой стрижек следует избегать после 50 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очень коротко

Чтобы не тратить много времени на уход, покраску и укладку женщины в почтенном возрасте часто очень коротко стригутся. Это помогает замаскировать выпадение и ломкость, но одновременно открывает лицо и все возрастные изменения. Вместо такого провального решения можно выбрать боб или каре и дополнить его челкой, которая придаст объем и замаскирует морщины на лбу.

Стрижка без формы

Без присмотра свою шевелюру лучше не оставлять, ведь тогда на ней будут видны все последствия старения – тусклость, сухость, ломкость и т.д. Не стоит жалеть время на укладку, ведь четкая форма поможет придать свежести и элегантности образу.

Пучек на голове

Не все красавицы готовы так легко попрощаться с длинными волосами и в этом нет проблем, если приложить усилия для стильных причесок. Простые "зализанные" пучки с избытком шпилек – абсолютный антитренд, который сразу выдаст возраст и подчеркнет все недостатки на коже.

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