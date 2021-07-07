На передовой в топе вопросов пластическому хирургу в период с мая по сентябрь: "А можно ли делать пластические операции летом?".

Начнём с того, что такие вопросы терзают только пациентов, которым повезло жить в умеренно-континентальном и континентальном климате и наблюдать классическую смену всех четырех сезонов.

Где-нибудь в Бразилии, где одинаково жарко круглый год, таких вопросов не задают из-за отсутствия альтернативы. Между тем, в Бразилии также выполняют практически самое большое число пластических операций в год в мире.

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Давайте разберёмся: что значит сезонность в эстетической медицине, и есть ли она на самом деле.

Пластические операции летом можно, но осторожно

Несмотря на существующие мифы и предостережения, лето само по себе не есть противопоказанием к пластической операции.

Первый миф, который нужно развеять по этому поводу, заключается в том, что не существует идеальной сезонности для эстетической хирургии.

Любой сезон подходит для пластической операции - если есть показания и, когда соблюдаются все (я имею ввиду все без исключений) инструкции хирурга.

Однако, в летний период стоит сделать больший акцент на послеоперационный период - реабилитацию, которая может проходить несколько сложнее в отдельных случаях.

Какие операции лучше перенести на осень

Все большие операции на теле - увеличение груди, абдоминопластика, объемные липосакции, я бы рекомендовал выполнять осенью и далее. Но лишь потому, что реабилитационный период летом после таких операций может быть менее комфортным для пациента, чем в прохладные сезоны.

Кроме того, делать перевязки летом необходимо чаще, а компрессионное белье может вызывать дискомфорт в жару.

Рубцы не должны подвергаться воздействию солнца не менее 30 дней после операции. Поэтому посещение пляжа придётся отсрочить. А летом это неприятная мысль.

В то же время, стоит понимать, что сезон никак не влияет на результат и успешность операции, только на деликатность реабилитации.

Операции на лице - подтяжки или, к примеру, блефаропластика, можно выполнять летом. Но важно помнить, что солнце коже не друг, а коже в период реабилитации - враг.

Поэтому, после операций на лице не меньше месяца необходимо будет прятать лицо от попадания прямых солнечных лучей.

Когда можно делать эстетические процедуры и операции летом?

Когда вы уверены, что сможете строго следовать рекомендациям хирурга в период реабилитации. Сможете часто и вовремя приходить на перевязки и осмотры. Сможете избегать открытого солнца от четырех до шести недель.

Когда вы хотите выполнить операцию или процедуру, не связанную с большим повреждением кожных покровов. Например, пересадку волос.

Почти вся косметология, кроме лазерных методик и пилингов, показана и приветствуется. Процесс старения, к сожалению, летом на паузу не ставится.

Что наиболее востребовано летом?

Летом, как правило, высокий спрос на биоревитализацию перед и после отпуском. Это отличная защита и профилактика фотостарения.

Пациенты, которым через месяц в отпуск, делают лазерную липосакцию и липофилинг.

Очень актуально лечение гипергидроза - повышенного потоотделения.

Конечно, летом делают немного меньше операций, чем в другие сезоны. Но это связано скорее с сезоном отпусков и общим замедлением любой активности (кроме аперольно-загорательной) в этот период года.

Между тем, достаточно много пациентов планируют операции именно на лето. Как раз потому, что можно взять длительный отпуск от дел и спокойно реабилитироваться дома. От такого отпуска и изменения ярче.

Вывод такой: есть желание, показания и возможность соблюдать все реабилитационные правила летом - делайте любую операцию.

Хотите все лето напролет загорать, как греночка, что я кстати, как врач не рекомендую, - отложите операцию на осень.

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