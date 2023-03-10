Пикси-боб будет одним из главных трендов 2023: кому подойдет стрижка и на что обратить внимание. Фото

Стрижка пикси-боб актуальна тем, что не требует сложной укладки и ухода. Она стильная и подходит как молодым леди, так и женщинам постарше. Плюс данной модели в том, что она визуально будет делать образ более молодым и задорным. В 2023 году эта прическа находится на вершине модного олимпа.

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OBOZREVATEL расскажет, для какого типа лица подойдет пикси-боб, стоит ли делать эту стрижку с челкой и как легко уложить пряди. К слову, многие звезды любят разнообразные вариации этой модели (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кому подходит пикси-боб?

Эта модель стрижки отлично смотрится на круглом, овальном, прямоугольном и квадратном лице. В последнем случае она смягчит массивную угловатость и сделает ваш образ более женственным и изящным. В типе лица треугольник пикси-боб немного "втянет" острый подбородок внутрь. А те леди, которые комплексуют из-за растопыренных ушек, заметят, как удлиненная челка на один бок отвлечет внимание от вашего недостатка.

С челкой или без?

Пикси-боб очень популярный потому, что он сочетается с разным видом челок. Она призвана скрыть слишком широкий лоб, уменьшить овал лица, а круглое лицо сделать более аккуратным и вытянутым. Вместе с пикси-бобом хорошо будет смотреться любая челка. Если вам знакомы вышеперечисленные проблемы, не бойтесь обрезать челку. К слову, косой вариант больше подходит молодым девушкам, а прямой – женщинам постарше.

Нужна ли укладка обладательницам пикси-боба?

Мастера утверждают, что стрижке не нужна никакая укладка. Достаточно только расчесать волосы. Но, если у вас непослушные локоны, используйте пенку или гель, чтобы усмирить пряди. Если вы носите челку – подкрутите ее с помощью утюжка, брашинга или бигудей. Кроме того, леди может сделать начес или "прилизать" волосы.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, какая челка будет самой модной в текущем году. Она подойдет как красавицам с длинными прядями, так и обладательницам коротких волос. Челка визуально вытянет лицо, что позволит сделать его стройнее.

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