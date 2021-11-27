Парикмахер назвал три салонных процедуры, которые являются пустой тратой денег

Профессиональные парикмахеры рассказали, какие процедуры для волос следует избегать в салонах красоты. По их словам, мастера часто пытаются нажиться на клиентах, предлагая им ненужные манипуляции с прической.

Кроме того, недобросовестные владельцы часто устанавливают цену на услуги, которые должны быть бесплатными. Издание The Sun взяло комментарий у экспертов, чтобы обезопасить читателей от мошенников.

Маска для волос

Соучредитель сети парикмахерских "IGK" Лео Искьердо рассказал, что на своей практике сталкивался с мастерами, предлагающими после процедуры "подживить" волосы масками или кондиционерами.

По его мнению, это пустая трата денег, ведь сделать такую же процедуру самостоятельно обойдется гораздо дешевле. Более того, наносить на истощенные локоны увлажняющие маски – бесплатная услуга в большинстве салонов красоты. Поэтому, если посетителям предлагают сделать такую процедуру дополнительно, лучше заранее поинтересоваться ценой и обдумать ее необходимость.

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Много фольги на голове

Обычно парикмахеры используют фольгу, чтобы равномерно прокрасить каждую прядь. Владелец салонов красоты "Hair and Beauty by Celeste" Селена Арнольд утверждает, что в плохих салонах у посетителей требуют доплату за густоту волосся, из-за которой якобы уходит больше времени и ресурсов.

На самом же деле, для того чтобы освежить цвет волос нужно не так много фольги, ведь опытные парикмахеры умеют правильно тратить материал.

Консультация

Основатель сети Andy's Salon рассказал, что во многих парикмахерских предлагают платную консультацию перед основной процедурой. По его мнению, это пустая трата денег, ведь квалифицированные специалисты не устанавливают подобные ценники в своих салонах.

Эксперт рекомендует подыскать другое заведение, где вам помогут и проконсультируют бесплатно.

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