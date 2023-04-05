Ошибка будет дорого стоить! Названы три прически, которые способны испортить волосы навсегда. Фото

Порой, в попытках сделать необычную прическу или кардинально изменить имидж и, например, решиться на химическую завивку, девушки не задумываются, насколько сильно вредят своим волосам. Походить несколько месяцев с кокетливыми кудряшками, а затем всю жизнь лечить волосы дорогущими шампунями и масками – не самая привлекательная перспектива. Поэтому крайне важно думать не только о своем стиле, но и о здоровье, которое куда важнее трендовых укладок, стрижек и популярных бьюти-процедур.

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OBOZREVATEL расскажет о трех прическах, которые лучше не делать, если не хотите навсегда испортить волосы. Некоторые из них девушки делают ежедневно, чем серьезно вредят состоянию своих локонов.

Тугие косы и высокий хвост

Особенно часто эти прически девочки делают в школьный период, да и во взрослом возрасте красивые плетения или дерзкие зализанные хвосты пользуются большой популярностью. А теперь вспомните неприятное чувство боли у корней волос, когда вы расплетаете эти прически. Исследователи объясняют, что эта тягость возникает, поскольку волосяные фолликулы повреждаются из-за постоянного натяжения. Поэтому такие плотные прически рекомендуется делать не чаще двух раз в неделю и ни в коем случае нельзя оставлять их на ночь – волосам тоже нужно отдыхать.

Начес

Если делать начес редко, то большого вреда от него не будет, но если вы ежедневно терроризируете волосы расческой, пытаясь создать гиперобъем, то у нас для вас неутешительные новости. Дело в том, что чешуйки, покрывающие волосы, могут начать шелушиться, из-за чего ваши пряди станут ломкими и тусклыми.

Кератин и карвинг

Кератин – это такая процедура, которая якобы восстанавливает поврежденные волосы и делает из пышных или даже кучерявых прядей – гладкие и ровные. Вот только большинство мастеров умалчивает, что во время этой процедуры происходит разрушение связей между молекулами волос, а эффект идеальной блестящей и гладкой шевелюры сохраняется максимум на полгода (в большинстве случаев всего на два месяца). Когда действие кератина проходит, волосы начинают выглядеть еще хуже, чем до процедуры.

Что касается карвинга, то эта процедура работает фактически наоборот – делает из прямых волос – пышные и кучерявые. Это практически та же химическая завивка, но результат будет выглядеть более естественно. Несмотря на это, побочные эффекты такие же серьезные: секущиеся кончики, ломкость волос, тусклость, нездоровый вид прядей. А если у вас крашеные волосы, то после карвинга их цвет может измениться, причем неизвестно на какой.

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