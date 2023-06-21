Одна хитрость – и макияж продержится весь день в жару: этот лайфхак покорил TikTok. Видео

Чтобы добиться устойчивого и естественного покрытия летом, одного тонального средства недостаточно. Жара заставляет наше тело потеть, что губительно влияет на хороший мейкап.

Видео дня

Впрочем, TikTok-блогерши нашли способ бороться с этой проблемой. Их лайфхак покорил зрителей и стал вирусным (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Подготовка

Перед тем как нанести тональное средство на кожу, его нужно выдавить в небольшую емкость с водой. Плотность косметического средства не даст ему раствориться в воде, поэтому тоналка просто упадет на дно. В это время стоит уже держать при себе чистую кисточку.

Нанесение

Кисточку нужно погрузить в емкость, захватывая тональный крем. Он сам "прилипнет" на ворсинки, так что это не трудно провернуть. "Мокрый" тональный крем следует наносить на предварительно увлажненную и сухую кожу лица способом, которым вы привыкли пользоваться.

Разница

Красавицы, которые испытывали на себе этот мейкап-трюк, на одну половину лица наносили продукт описанным способом, а на другую – как обычно. После этого они прижимали к лицу бумажные полотенца и сравнивали, на каком из них более заметен отпечаток.

Судя по видео, побывавшее в воде тональное средство совсем не отбивается, а следовательно не будет растекаться в жару.

Как писал OBOZREVATEL, новый тренд Diamond Crumbles, что буквально означает "рассыпанный бриллиант", покорил женщин и мужчин во всем мире. Стальной блеск на веках стал настолько популярен, что его повторил даже певец Джаред Лето.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!