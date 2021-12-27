Одинаковая одежда на стройной и пышной фигурах: две подруги показали разницу. Фото

Модель plus-size из Америки Дениз Мерседес и ее подруга Мария Кастелланос абсолютно не похожи внешне, зато имеют идентичный вкус в одежде. Девушки с совершенно разными телосложениями примеряют одинаковые образы и показывают пользователям сети разницу. Таким способом подруги доказывают, что не бывает красивой или некрасивой фигуры – есть только правильно или неправильно подобранный лук.

Ролики и фото, которые блогеры публикуют в своих соцсетях, набирают миллионы просмотров и десятки тысяч отзывов. Девушки решили дать своему социальному проекту название – "Стиль, а не размер". OBOZRVATEL собрал самые интересные образы двух подруг.

Автором этой идеи стала Дениз. Когда ей было 16 лет, она носила 48 размер одежды. Уже тогда девушка начала рассылать свои фотографии модельным агентствам, но ей отказывали, говоря, что её рост слишком низкий, а фигура не дотягивает до фэшн-стандартов. К 21 году американка поправилась до 54-го размера, а фотопозированием увлекалась как хобби.

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Она никогда не считала себя толстой и до сих пор уверена, что все девушки прекрасны, независимо от их веса, объема бедер и талии. Дениз начала вести свой блог, в котором продвигала идею бодипозитива. Она позировала перед камерой в модных образах и доказывала подписчицам, что стиль не зависит от размера.

Вскоре аудитория Мерседес выросла до 1,5 млн человек. Ей начали предлагать сотрудничество популярные модные бренды.

Сейчас Дениз 28. Она не просто модель plus-size, но и активистка, которая начала свою бодипозитивную кампанию, посвященную женщинам всех форм и размеров.

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