Обязательно умывать лицо с утра: что советуют эксперты

В последнее время в сети не утихают дискуссии о необходимости утреннего ухода за лицом. Речь идет о нанесении очищающих гелей, масок, тоников и использовании абразивных скрабов.

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Люди с сухим типом кожи обращают внимание, что иногда утром достаточно умыться чистой водой, а уходовые процедуры оставить на вечернее время. Обязательно умывать лицо с утра, разбирались эксперты издания Deseret News.

Утреннее умывание

Анита Стурнем, дерматолог и основательница бренда по уходу за кожей Decree, рассказала Vogue, что утреннее умывание является важным шагом в уходе за кожей, однако в некоторых случаях действительно избегать чрезмерной очистки.

"Утренние процедуры должны быть легкими, сбалансированными и увлажняющими. Хорошее средство для умывания в это время суток является важным "подготовительным" шагом, чтобы привести вашу кожу в надлежащее состояние", – подчеркнула Стурнем.

Утреннее умывание нужно для удаления ночного жира, закупоривающего поры. Дневная сыворотка и защитный крем будут проникать глубже и эффективнее, если наносить их на хорошо очищенную кожу.

Однако важно соблюдать баланс. Кожа имеет естественный барьер, а чрезмерное использование сильнодействующих средств (например, абразивных скрабов) может повредить эпидермис, привести к покраснению, сухости и чувствительности.

Вечернее умывание

Все эксперты единогласно утверждают, что умывать лицо перед сном нужно обязательно.

Врач-дерматолог Джошуа Цайхнер подчеркнул: "Лучше пропустить утреннее, чем вечернее умывание. Перед сном важно удалить грязь, кожный жир и остатки косметики, что накопились в течение дня".

Врач Шерин Идрис, основательница Idriss Dermatology, добавила, что нерегулярное умывание приводит к закупорке пор, вызывая воспаление, акне и сыпь.

Утром лучше использовать легкий гель для умывания, а затем применить защитный крем SPF.

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