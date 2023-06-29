Нужно всего 10 секунд: этот трюк с волосами позволит 'сбросить' несколько лет и освежит лицо. Фото

Прическа может сильно повлиять на внешний вид как в хорошую, так и в плохую сторону. Правильно подобранный вариант сделает лицо визуально моложе и замаскирует недостатки кожи.

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О легком и быстром лайфхаке, который поможет создать эффектную прическу, рассказали редакторы сайта Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ключ к здоровому и упругому виду прядей заключается в добавлении объема на макушке. Он поможет добиться эффекта "подтяжки", ведь с объемной шевелюрой лицо будет казаться более вытянутым.

Чтобы за 10 секунд сделать эффектную прическу, нужно отказаться от привычного пробора. После сушки волосы укладываются так, как мы привыкли их носить, что со временем утяжеляет пряди.

Если же зеркально изменить пробор или сместить его в сторону в случае, если до этого он был посередине, волосы мгновенно станут более объемными и густыми.

Чтобы зафиксировать результат и продлить жизнь такой легкой, женственной и пышной прическе, следует зафиксировать ее спреем или лаком для волос.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом наши волосы нуждаются в особом уходе. Чтобы сделать локоны блестящими даже после солнечных лучей и соленой морской воды, добавьте в маски кокосовое или оливковое масло, а также используйте правильную технику сушки шевелюры.

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