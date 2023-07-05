Никогда не делайте так! Пять ошибок в маникюре, от которых одни проблемы

Многие девушки предпочитают самостоятельно делать себе маникюр. Причины разные: нехватка времени на поход в салон, ограниченный бюджет или недоверие. Овладеть этим "искусством" не так уж и тяжело, достаточно знать несколько секретов, которые сделают руки молодыми и ухоженными.

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OBOZREVATEL напомнит самые распространенные ошибки в маникюре, из-за которых вы не можете добиться желаемого результата. Берите на заметку! (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Пропускаете базовое покрытие

Базовое покрытие – чрезвычайно важный шаг во время маникюра. Так мы подготавливаем поверхность ногтя к нанесению лака и гарантируем то, что он не будет вздуваться со временем. Наш ноготь содержит масла, которые препятствуют хорошему прилипанию лака, потому база спасет леди от конфузов.

2. Неправильно подпиливаете ногти

Неправильный запил может стать причиной расслаивания и ломкости ногтей. Запомните, что вы должны совершать движения пилкой только в одну сторону, держа ее параллельно обрабатываемой поверхности. Свободный край ногтя подпиливайте движениями "на себя", иначе велика вероятность повреждения кератинового слоя.

3. Низко обрезаете кутикулу

Перед этой процедурой сперва отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой. Затем обрежьте ее, начиная с боковой части ногтя и плавно двигаясь по дуге. Ножницы или кусачки должны быть острыми, чтобы не рвать кожу и не оставлять заусеницы. Если вы обрежете кутикулу слишком низко, у вас образуются раны. Не пренебрегайте увлажнением этой зоны, ведь так кутикула может пересыхать и рваться.

4. Наносите слишком много слоев лака

Тонкие слои лака – залог стойкого маникюра. Если вы сделаете их слишком толстыми, они будут размазываться, скатываться и отслаиваться. Два слоя лака – идеальный вариант для того, чтобы ваши руки имели ухоженный вид.

5. Не покрываете край ногтя основой

Представительницы прекрасного пола часто сталкиваются со сколами. Чтобы этого не происходило, не забывайте покрывать торец ногтя гелевой базой, дабы "запечатать" кончик. Однако позаботьтесь, чтобы ноготь не был неестественно толстым.

Как недавно писал OBOZREVATEL, чтобы сделать идеальный маникюр "богатой девушки", нужно знать несколько секретов. Голливудский нейл-мастер Том Бачик утверждает, что лучшая форма для данного покрытия – квадратная. Так руки будут выглядеть максимально ухоженными.

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