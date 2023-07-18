Не вытирайте лицо полотенцем: в чем может быть проблема

Когда дело доходит до ухода за кожей, существует множество спорных советов. Особенно эта проблема обострилась с появлением соцсетей, где пользователи могут делиться своими лайфхаками. Часть из них противоречит здравому смыслу.

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Поэтому издание The Sun обратилось к экспертам, чтобы узнать основные советы по уходу за лицом, подходящие абсолютно всем. Так косметолог-эстетист Фатима Гундуз рассказала, что никогда нельзя вытирать лицо полотенцем и выдавливать несовершенства кожи.

Почему полотенце для лица – плохая идея

Текстиль, из которого изготовлено полотенце, является прекрасной средой для развития бактерий. Особенно если он находится во влажном состоянии.

Так одно исследование показало, что около 90% полотенец в ванных комнатах были заражены бактериями группы кишечной палочки, а около 14% содержали саму кишечную палочку. Оба микроорганизма способны вызывать заболевания и провоцировать воспаления на коже.

Также не идет на пользу коже лица текстура полотенца. Она слишком грубая. "Энергичное растирание полотенцем может даже повлечь микроразрывы кожи и долгосрочные повреждения", — пояснила косметолог.

Поглотительная способность полотенец – еще одна потенциальная опасность. Вместе с водой они могут впитывать слишком много кожного сала и пересушивать поверхность кожи.

Лучшим вариантом Гундуз назвала естественное высыхание кожи лица. Но вместе с тем она назвала допустимым промакивание ее мягким полотенцем, салфетками для лица или салфеткой из микрофибры.

Почему нельзя выдавливать недостатки кожи

Иногда удержаться от этого кажется невозможным, но косметологи убеждают – сделать это необходимо для здоровья кожи. Ведь такая травматизация наносит ей больше вреда, чем приносит пользы.

Так при выдавливании в полость, которая образуется вследствие, могут попасть бактерии с рук или ногтей. А это способно повлечь заражение и развитие воспаления. Также сдавливание кожи может вызвать ее повреждение с последующим рубцеванием. "Это может распространить инфекцию на соседние поры, что приведет к развитию большего количества прыщей или появлению более сильной сыпи", – пояснила косметолог.

Вместо такой борьбы с недостатками она посоветовала соблюдать четкий и деликатный режим ухода за лицом. При акне необходимо использовать косметику с такими составляющими как салициловая кислота или пероксид бензола. Они не нарушают барьерную функцию кожи и являются эффективными. Подобрать наиболее подходящий вариант может квалифицированный специалист.

Но если вы хотите ускорить процесс исчезновения прыща, Гундуз посоветовала воспользоваться специальными средствами для лечения черных точек и воспалений или другим средством подобного действия. Они не нанесут коже травмы и быстро решат проблему.

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