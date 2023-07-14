Не подойдет никому: названа худшая прическа, которая старит и подчеркивает все недостатки. Фото

Существует множество разнообразных техник стрижки, которые помогают скрыть возрастные недостатки и испорченные волосы, однако многие женщины все еще выбирают простую и неинтересную прическу. Речь идет о ровном срезе без слоев и объема.

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Иногда даже звезды "грешат" этой стрижкой, хоть и быстро от нее отказываются. О неудачном выборе рассказали редакторы сайта ПИТ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Существует миф, что гладкие волосы одинаковой длины – стильная и женственная прическа, которая всем подходит, однако это не совсем так. Без сомнения, ухоженные и густые волосы будут прекрасно выглядеть и без укладки, но обладательницам шевелюры с секущимися кончиками упомянутая стрижка не подойдет.

Красавицы, которые не рискуют добавить в образ многослойность, укоротить длину или сделать кудри, рискуют получить прическу без текстуры и объема.

К тому же, челка или укороченные пряди прекрасно маскируют морщины, корректируют овал лица и придают свежести внешнему виду.

Преимущество подстриженных "под линейку" прямых волос в том, что они не требуют много времени для укладки, но органично такая стрижка будет смотреться только на юных красавицах, шевелюры которых еще не коснулась сухость, а лица – пигментация и дряблость кожи.

Ранее OBOZREVATEL писал о стрижке, которая точно будет подходить любому. Ретро-вариант полюбился звездам, а сделать его можно даже в домашних условиях.