Не допускайте ошибок! Названы цвета волос, способные состарить на 10 лет. Фото

Женщины всегда много времени уделяют своей внешности. Но, как часто утверждают девушки, быть красивой в молодом возрасте легче, чем в зрелом. Так как до 30 лет точно не надо переживать о цвете волос, помады или чрезмерном загаре. Не секрет, что есть оттенки локонов, которые могут сделать лицо визуально моложе или же, наоборот, состарить.

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OBOZREVATEL поделится секретами, как в 50 выглядеть на 35. В этой ситуации стоит учитывать ваше окрашивание. Ниже мы расскажем о цвете волос, которые добавят вам усталости и нескольких лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Баклажан

Самый популярный цвет волос после 40 – баклажановый. Но востребованное еще в советские времена окрашивание давно устарело. Оно придает лицу земляной оттенок, делает заметней сосудистую сеточку, подчеркивает дряблую кожу. Альтернатива в данном случае – это шоколадный тон с фиолетовым отливом.

2. Огненно-красный

Красный цвет волос смотрится эффектно, но подходит далеко не всем. Если у вас слишком светлая кожа, красноватые оттенки придадут внешнему виду болезненности. В случае со смуглой кожей – ваш образ будет смотреться неестественно. Более того, красный подчеркивает проблемы с кожей (купероз и акне), делает морщины заметными.

3. Черный

Многие женщины ошибочно предполагают, что черной краской лучше всего закрашивать седину. Кроме того, нередко думают, что она придаст облику выразительности. Но это не так. После 40 темные оттенки будут подчеркивать синяки под глазами и морщины.

4. Мелирование

Мелирование – хорошая идея для женщин до 40. После данного возраста осветленные пряди будут смотреться неопрятно и ненатурально. Эта техника не придает объема прически и делает волосы тусклыми.

5. Пепельный

Эпатажные леди очень любят пепельные оттенки. Но часто этот цвет волос старит девушек, вызывая стойкие ассоциации с сединой. Если вам за 35 и вы всегда мечтали попробовать данный тон, измените его на холодный блонд или пшеничный.

Напомним, OBOZREVATEL недавно рассказывал, какие прически идеально подходят для тонких волос. Они не только создадут объем, но и "скинут" несколько лет. Главное, не экспериментируйте в домашних условиях, ведь можно добиться противоположного результата.

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