Не делайте так! Шесть модных ошибок, способных испортить любой образ на выпускной. Фото

Выпускной – важное событие для каждого школьника и студента. В этот день абсолютно каждому хочется быть на высоте. Потому девушки задолго до торжества начинают продумывать свой образ, подбирать платье, макияж, маникюр и прическу.

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OBOZREVATEL расскажет вам, какие моменты испортят ваш внешний вид. Мы опишем модные прически, дизайн ногтей и сообщим, какое платье точно не подойдет для предстоящего мероприятия (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Главные модные ошибки на выпускной

1. Высокий каблук

Даже если вы небольшого роста, не стоит выбирать под выпускное платье туфли на огромной шпильке. Такой каблук быстро утомляет и повышает риск травм. Леди будет чувствовать себя неуверенно, особенно если она редко носит высокий подъем. Отдайте предпочтение устойчивому каблуку. Учитывайте ваш комфорт и заранее разносите обувь, чтобы на празднике не случилось форс-мажора.

2. Вульгарный наряд

На выпускной точно не стоит надевать откровенный наряд со слишком короткой юбкой и глубоким декольте. Выбирайте легкие ткани, простой крой и спокойный декор. К слову, пышные платья с корсетом, как у Золушки, также вышли из моды.

3. Сложный маникюр

Маникюр со сложным дизайном неактуален в 2023 году. Лучше выбрать нейтральное однотонное покрытие с акцентной деталью, которая будет подходить под ваш образ. Не стоит красить ногти слишком ярким лаком и делать огромную длину.

4. Замысловатая прическа

Простота – лучшее решение. Сегодня на пике популярности пляжные локоны, свободные косы, интересные плетеные хвосты, бабетты без начеса. Все эти варианты будут украшать юных барышень и отлично сочетаться с летящим платьем.

5. Яркий макияж

Нужно знать меру во всем. Это правило касается и мейкапа. Графические брови, темные тени, матовая помада и жесткий контуринг точно не подходит для такого мероприятия, как выпускной. Если вы решили обратиться к визажисту, покажите ему пример макияжа, который вам нравится. Если будете делать мейкап самостоятельно, незадолго до важного события продумайте стиль и потренируйтесь повторить задуманное.

6. Неправильно подобранное белье

Уделите внимание выбору белья, ведь если вы неправильно подберете размер комплекта, лиф и трусы будут заметны под одеждой. Также помните, под белый наряд не стоит надевать белые варианты, обратите внимание на телесные оттенки. Под облегающие наряды не нужно носить белье с кружевом и другими декоративными элементами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о нескольких идеях маникюра на выпускной, которые смотрятся дорого и изысканно. Обратите внимание на дымчатый дизайн и украшения в виде жемчуга. Чтобы ознакомиться детальней – читайте наш материал.

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