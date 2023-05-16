Не делайте так! Четыре оттенка лака, о которых нужно забыть после 40 лет: очень старят руки. Фото

Морщинки на лице можно спрятать под удачным макияжем, возрастные изменения в фигуре скрыть при помощи правильно подобранных луков, но выдать настоящую цифру в паспорте красоток 40+ могут руки. И здесь мы говорим не только венках, которые с возрастом начинают просвечиваться из-за тонкости кожи, или о пигментации и других неровностях, но и о маникюре. В частности, дело касается цвета лака, которые выбирают дамы для своего нейл-арта.

Видео дня

Так, существует четыре оттенка, которые лучше избегать женщинам постарше. Они состарят руки, а значит и образ в целом. Эти цвета довольно часто выбирают красавицы после сорока и даже не догадываются об их коварности. OBOZREVATEL убережет вас от ошибки, рассказав о таких "предателях" в палитре.

Белый лак

Белый цвет у многих ассоциируется с невинностью и юностью, но на руках зрелых дам он создает совершенно противоположный эффект. Насыщенный пигмент подчеркивает неидеальности кожи. Если хочется нежных тонов, то лучше отдайте предпочтение нюдовой палитре. Это беспроигрышный вариант, который выглядит элегантно и свежо.

Черный лак

Логично, что следом за белым лаком в нашем списке оказался и черный. Кожа, как известно, с возрастом тускнеет. Если хотите подчеркнуть ее бледность, то черный – идеальный вариант. Но сомневаемся, что вы добиваетесь именно такого результата.

Голубой лак

Голубой цвет, как и насыщенный синий или фиолетовый, делают венки на ваших руках очень сильно выраженными. Кроме того, нежные оттенки голубого добавляют образу совершенно неуместной инфантильности.

Перламутровый лак

Перламутр – рискованный выбор даже для юных модниц. Этот оттенок мало кому подходит, но женщин 40+ не красит совсем. Выглядит так, будто в 2023 году вы следуете тенденциям 20-летней давности. Если хотите быть в тренде, от перламутровых текстур лучше отказаться.

Ранее OBOZREVATEL писал, что широкую ногтевую пластину можно визуально исправить с помощью определенного дизайна. В частности, чтобы добиться такого эффекта, нужно отказаться от французского маникюра, ярких оттенков лака, больших рисунков и страз, горизонтального градиента и омбре, а также матового топа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!