Не делайте ошибок! Пять оттенков волос, которые состарят на 10 лет и подчеркнут все недостатки. Фото

Когда мы идем к стилисту по волосам? Когда хотим освежить образ, сделать его более эффектным, а себя – уверенной. Один из способов добиться такого результата – сменить цвет волос или же поиграть с уже имеющимся оттенком, сделав его или более темным, или, наоборот, светлее. Однако не всегда в итоге мы получаем желаемый эффект, ведь есть цвета, которые не только не освежают образ, но и старят его.

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Неправильно подобранный цвет волос может сделать все возрастные изменения на лице очень заметными. Бледность и тонкость кожи, морщинки, синяки под глазами и прочие неровности можно, безусловно, скрыть при помощи макияжа. Однако "старящий" оттенок волос все равно сыграет злую шутку. Чтобы избежать проблем, рекомендуется избегать эти цвета. А какие именно – подробно расскажем в материале OBOZREVATEL.

Иссиня-чёрный

Глубокий черный – уже категорическое нет, если вы не хотите выглядеть старше своих лет. Этот насыщенный цвет коварно подчеркивает все недостатки на лице. Безусловно, речь об "искусственном" черном, а не натуральном. Особе внимание акцентируем на так называемый иссиня-чёрный. Вы наверняка замечали, что даже у этого темного ахроматического цвета есть огромное количество подтонов: он может быть рыжеватым, переливаться каштаном или цветом шоколада. Но если вы видите синий подтон – бегите и не оглядывайтесь. Такой добавит лишних 15 лет даже совсем юной красавице.

Мелирование

Мода из нулевых возвращается. Низкая посадка джинсов, топы как у Бритни Спирс в лучшие годы, узкие очки и многое другое. Все это – на пике популярности. Значит ли это, что мелирование, которое было популярно около 20-ти лет назад, тоже вернется в моду? Стилисты уверяют, что нет. Более того, они предостерегают – такое окрашивание старит, выглядит дешево да еще и скрадывает объем. В качестве альтернативы попробуйте контуринг и блики. Правильно выделенные пряди у лица освежают его цвет и добавляют объем шевелюре.

Огненный рыжий

Рыжий после сорока смотрится красиво только на дамах с фарфоровой кожей. А если мы говорим о его более ярких оттенках, то от них лучше отказаться уже после 30-ти. Этот капризный цвет, который граничит с антитрендовым бордовым или красным сделает светлое лицо болезненно-бледной, а смуглое – превратит в грозное и хмурое. К тому же, вы рискуете подчеркнуть венки на лице.

Желто-рыжий

От огненного рыжего переходим к его "бледному брату". Болезненный желтоватый оттенок кожи с такими волосами вам гарантирован. Проанализируйте с вашим стилистом, какие оттенки рыжего выглядят максимально естественно и сделайте его, если вам уж очень хочется быть как Джулианна Мур или Николь Кидман в свое время.

Баклажановый

Такой оттенок волос добавит образу неуместной мрачности и дешевизны, подчеркнет неровности и тусклость кожи. Особенно плохо баклажановый смотрится на седине – придется красится в два, а то и в три раза чаще, чтобы серые волосы не были так заметны.

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