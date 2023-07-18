Названы самые модные цвета маникюра летом 2023: 'оживят' любой образ. Фото

В 2023-м по версии Pantone цветом года стал малиново-красный оттенок под названием Viva Magenta. Так что, если хотите быть в тренде, обязательно прикупите рубашку или топ в этом цвете. Впрочем, можно использовать этот оттенок не только гардеробе, но и в маникюре.

Видео дня

Летом малиново-красный будет особенно красиво смотреться на загорелых руках. Однако есть и другие цвета, к которым стоит присмотреться в это жаркое время года. Расскажем о них в материале OBOZREVATEL.

Viva Magenta

Об этом цвете мы уже рассказали, но добавим, что он будет особенно актуален после выхода фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли Не бойтесь добавить гламура и яркости в повседневные аутфиты.

Молочно-белый

Фанаткам мягкого и нежного маникюра стоит присмотреться к молочно-белому оттенку. Также не забывайте о пудрово-розовом. Это базовая палитра, которая считается вечно актуальной классикой и ее любят, в первую очередь, за универсальность и выигрышное сочетание с любыми луками.

Шоколадно-коричневый

Коричневая палитра будет смотреться дорого и изысканно на ногтях. Ореховый, кофейный, темный шоколад и какао – эти оттенки будут особенно востребованы.

Оранжевый

Когда, как не летом, делать неоновый маникюр? Оранжевый лак освежит образ, сделает его сочным и насыщенным. Интересно будет смотреться матовая вариация такого нейл-арта, а также можно сделать оранжевый френч.

Голубой

Голубой лак идеально смотрится на разной длине ногтей и форме: овальной, квадратной, миндальной, мягком квадрате. Он выглядит изящно и нежно, его можно внедрить в различные дизайны, цветочные принты, французский маникюр и так далее.

Сочный зеленый

Этот глубокий оттенок стоит выбирать тем красоткам, которые хотят выглядеть благородно и изысканно. Летом сочный зеленый интересно сочетается с легкими светлыми платьями, сарафанами и рубашками.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что животные принты снова ворвались в список трендов маникюра 2023 года. Актуальные идеи "леопардового" маникюра на лето 2023 – смотрите в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!