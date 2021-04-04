Названы пять главных мифов о морщинах

К сожалению, наукой не создано волшебной таблетки, которая могла бы сделать кожу молодой, однако есть способы сгладить признаки старения и уменьшить морщины.

Многие идут на все, чтобы сохранить красоту, причем понять, что действительно эффективно, а что всего лишь – маркетинговая уловка, иногда понять трудно, говорится на сайте Медицинской школы Университета Пенсильвании. Дерматологи учреждения также назвали пять популярных мифов о морщинах.

Миф № 1. Морщины передаются по наследству

От родителей можно унаследовать разрез глаз или чувство юмора, но не морщины. Так, до 90% возрастных изменений кожи являются результатом воздействия солнечных лучей, то есть фотостарением, говорит доктор медицинских наук, врач Penn Plastic Surgery Ивона Персек.

Поэтому уход за кожей – не безнадежное дело, особенно если он начинается в раннем возрасте и соблюдается в течение всей жизни. Среди способов замедлить процесс старения кожи можно назвать использование солнцезащитного крема с SPF 50 каждые два часа, увлажнение и применение защитных антиоксидантов, отказ от продуктов, которые горят или вызывают воспаление и т.д.

Использование солнцезащитного крема с SPF 50 поможет замедлить фотостарение Pixabay

Миф № 2. Есть один идеальный способ предотвращения старения

Процедуры по уходу за кожей включают в себя множество проб и ошибок и поиск того, что лучше всего подходит для вас, говорит Ивона Персек. Она дает несколько советов для максимальной эффективности антивозрастного ухода:

начинать с какого-то одного продукта, чтобы избежать раздражения кожи,

использовать продукты с проверенными ингредиентами, такими как ретинолы, антиоксиданты и пептиды,

не торопиться с оценкой результата: большинству антивозрастных продуктов требуется от шести до трех месяцев, чтобы показать реальный эффект,

использовать "работающие" продукты, и не останавливаться на достигнутых результатах,

при необходимости консультироваться с лечащим врачом, дерматологом или пластическим хирургом.

Большинству антивозрастных продуктов требуется от шести до трех месяцев, чтобы показать реальный эффект Pixabay

Миф № 3. Лучшие средства от морщин стоят дорого

Есть способы позаботиться о молодости своей кожи, не тратя чересчур много денег. Кремы от морщин не должны обходиться в целое состояние. В частности, достойны внимания аптечные средства, которые, как правило, безопаснее, эффективнее и дешевле, чем те, что продаются в магазинах косметики.

Есть способы позаботиться о молодости своей кожи, не тратя чересчур много денег Pixabay

Миф №4. Увлажнение предотвращает возникновение морщин

Увлажнение необходимо коже, но нет никакой гарантии, что оно предотвратит образование морщин, хотя и способно сделать их менее заметными, а цвет лица – более свежим.

Использовать увлажняющий крем нужно регулярно, но не полагаться лишь на увлажнение в борьбе со старением, советует доктор Персек.

Увлажнение необходимо коже, но нет никакой гарантии, что оно предотвратит образование морщин Pixabay

Миф № 5. Солнцезащитный крем нужно наносить только в солнечную погоду

Даже когда солнце скрыто за облаками, солнцезащитный крем следует использовать так же, как шляпу и солнцезащитные очки. Он не только снижает риск рака кожи, но и является одним из самых эффективных доступных средств против старения, защищая кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Современные солнцезащитные кремы также могут защищать кожу от синего света, инфракрасного излучения и загрязнения. Для максимальной эффективность рекомендуется использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия, с антиоксидантами и защитой от лучей UVA и UVB, говорит доктор Персек.

Уход за кожей – не безнадежное дело, особенно если он начинается в раннем возрасте и соблюдаются в течение всей жизни Pixabay

Отметим, ранее исследование, проведенное FDA, агентством при Минздраве США, доказало, что часть солнцезащитных кремов могут попадать в кровь, преодолевая безопасный барьер. В частности, рекомендуется избегать использования средств, содержащих следующие УФ-фильтры: авобензон, оксибензон, октокрилен и эксамсул.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики назвали метод, при помощи которого можно заснуть за одну минуту. Его автор – Эндрю Вейл из Университета Аризоны.