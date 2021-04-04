Названо п'ять головних міфів про зморшки

На жаль, наукою не створено чарівної таблетки, яка могла б зробити шкіру молодою, проте є способи згладити ознаки старіння та зменшити зморшки.

Багато хто йде на все, щоб зберегти красу, причому зрозуміти, що дійсно ефективно, а що всього лише є маркетинговим прийомом, іноді зрозуміти важко, ідеться на сайті Медичної школи Університету Пенсільванії. Дерматологи установи також назвали п'ять популярних міфів про зморшки.

Міф № 1. Зморшки передаються у спадок

Від батьків можна успадкувати розріз очей або почуття гумору, але не зморшки. Так, до 90% вікових змін шкіри є результатом впливу сонячних променів, тобто фотостарінням, каже доктор медичних наук, лікар Penn Plastic Surgery Івона Персек.

Тому догляд за шкірою – не безнадійна справа, особливо якщо він починається в ранньому віці і здійснюється протягом усього життя. Серед способів уповільнити процес старіння шкіри можна назвати використання сонцезахисного крему з SPF 50 кожні дві години, зволоження й застосування захисних антиоксидантів, відмова від продуктів, що горять або викликають запалення тощо.

Використання сонцезахисного крему з SPF 50 допоможе сповільнити фотостаріння Pixabay

Міф № 2. Є один ідеальний спосіб запобігання старінню

Процедури з догляду за шкірою включають у себе безліч проб і помилок і пошук того, що найкраще підходить для вас, каже Івона Персек. Вона дає кілька порад для максимальної ефективності антивікового догляду:

починати з якогось одного продукту, щоб уникнути роздратування шкіри,

використовувати продукти з перевіреними інгредієнтами, такими як ретиноли, антиоксиданти та пептиди,

не поспішати з оцінкою результату: більшості антивікових продуктів потрібно від шести до трьох місяців, щоб показати реальний ефект,

використовувати продукти, що "працюють", і не зупинятися на досягнутих результатах,

за потреби консультуватися з лікарем, дерматологом або пластичним хірургом.

Більшості антивікових продуктів потрібно від шести до трьох місяців, щоб показати реальний ефект Pixabay

Міф № 3. Найкращі засоби від зморшок коштують дорого

Існують способи подбати про молодість своєї шкіри, не витрачаючи надто багато грошей. Креми від зморшок не повинні коштувати цілого статку. Зокрема, вартими уваги є аптечні засоби, які, як правило, безпечніші, ефективніші і дешевші, ніж ті, що продаються в магазинах косметики.

Існують способи подбати про молодість своєї шкіри, не витрачаючи надто багато грошей Pixabay

Міф №4. Зволоження запобігає появі зморшок

Зволоження необхідне для шкіри, але немає жодної гарантії, що воно запобіжить утворенню зморшок, хоча й здатне зробити їх менш помітними, а колір обличчя – більш свіжим.

Використовувати зволожуючий крем потрібно регулярно, але не покладатися лише на зволоження в боротьбі зі старінням, радить доктор Персек.

Зволоження необхідно шкірі, але немає гарантії, що воно запобіжить утворенню зморшок Pixabay

Міф № 5. Сонцезахисний крем потрібно наносити тільки в сонячну погоду

Навіть коли сонце приховане за хмарами, сонцезахисний крем слід використовувати так само, як капелюх і сонцезахисні окуляри. Він не тільки знижує ризик раку шкіри, але і є одним з найефективніших доступних засобів проти старіння, захищаючи шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

Сучасні сонцезахисні креми також можуть захищати шкіру від синього світла, інфрачервоного випромінювання та забруднення. Для максимальної ефективності рекомендується використовувати сонцезахисний крем широкого спектру дії, з антиоксидантами і захистом від променів UVA і UVB, каже доктор Персек.

Догляд за шкірою – не безнадійна справа, особливо якщо він починається в ранньому віці і здійснюється протягом усього життя Pixabay

Зазначимо, раніше дослідження, проведене FDA, агентством при МОЗ США, довело, що частина сонцезахисних кремів можуть потрапляти до крові, долаючи безпечний бар'єр. Зокрема, рекомендується уникати використання засобів, що містять такі УФ-фільтри: авобензон, оксибензон, октокрилен і ексамсул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики назвали метод, за допомогою якого можна заснути за одну хвилину. Його автор – Ендрю Вейл з Університету Арізони.