Названы оттенки помады, которых стоит избегать женщинам старше 40 лет

Без губной помады макияж кажется незавершенным. Именно она может превратить базовый мейкап в вечерний, если использовать винный оттенок, или вечерний в более сдержанный – если нанести нюдовый тон. Однако стоит помнить, что помада может добавить возраста и испортить все впечатление о вашем внешнем виде.

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OBOZREVATEL разобрался, каким образом цвет помады влияет на возраст. Как утверждают культовые визажисты, губы с возрастом становятся тоньше и выработка коллагена снижается. Но есть несколько способов придать губам пухлости и сочности (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ключом к поиску идеального цвета является знание подтона вашей кожи. Есть три типа: теплый, холодный и нейтральный.

Люди с теплым подтоном обычно быстро загорают и лучше смотрятся в золотых украшениях. Они имеют коричневый, ореховый или янтарный цвет глаз и шоколадные, рыжеватые или темно-каштановые волосы. Если вы узнали себя, вам не стоит красить губы в холодный или нюдовый цвет. Но и с темными помадами следует быть осторожными, так как они могут визуально уменьшить губы.

Люди с холодным подтоном легко сгорают и лучше смотрятся в серебряных украшениях. Чаще всего они имеют светлые или черные волосы. Самый распространенный цвет глаз обладателей холодного подтона – голубой, серый или зеленый. Вам нужно избегать экстремальных цветов помады – очень светлых или темных. Визажисты советуют выбирать сливовые, ягодные или натурально-розовые оттенки.

Также помните, что матовое покрытие уменьшает губы в объеме, а кремовое или блестящее – увеличивает.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие пять ошибок в макияже визуально старят. Чтобы сделать внешний вид женщин 50+ более свежим, стоит забыть о плотной тональной основе, нанесении пудры по всей поверхности лица, а также нужно приобрести карандаш для губ, чтобы добавить им выразительности.

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