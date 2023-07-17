'Молодит' руки и придает образу особый шарм: три лучших идеи маникюра на короткие ногти. Фото

Многие считают, что сделать модный маникюр на коротких ногтях невозможно. Однако на самом деле у поклонниц такого ухода за ногтями более чем достаточно идей, чтобы сделать свой маникюр ярким, стильным и красивым.

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Короткие ногти не обязательно должны быть накрашены однотонным лаком. Obozrevatel расскажет, какие идеи стоит попробовать девушкам с короткими ногтями, чтобы ваш маникюр выглядел стильно и многообразно.

В моде узоры

В этом году модным маникюром будет узорчатый! Действительно, речь уже не идет о том, чтобы носить короткие ногти без украшений.

Стильные девушки предпочитают, например, довольно смелые модные идеи маникюра. Популярны разнообразные рисунки на ногтях. К примеру, абстрактный узор лица, фигуры или другое. Можно также поэкспериментировать с формой. Можно добавить вашему маникюру объема с помощью разнообразных украшений или поиграть с цветами. Для начала будет достаточно классического модного маникюра с абстрактным рисунком только на одном ногте.

Игра цветов

Цвета позволяют улучшить вид ваших рук, даже если ваши ногти достаточно короткие.

Так, для начала рекомендуем разнообразные вариации модного "французского" маникюра. Все мы знаем, этот классический вариант обработки ногтей. Если у вас короткие ногти, лучше попробовать более оригинальный стиль и цвет. Двухцветный стиль также очень моден сейчас. Он предполагает окрашивание ногтей в светлый оттенок, а кончики ногтей в более темный оттенок.

С другой стороны, у вас есть пастельные и земляные оттенки, которые всегда являются частью модных идей маникюра. Они подчеркнут красоту ваших рук вне зависимости от цвета лица. То же касается серебристых и золотистых оттенков, которые всегда популярны и которые вы можете объединить практически с любым стилем.

Больше оригинальных стилей

Этим летом популярен психоделический стиль в маникюре. Теперь стиль 1960-х годов с его завитками, узорами и креативными дугами на ногтях находится на пике популярности. Эти дизайны достаточно просты, но в то же время эстетически приятны. Цвет не имеет большого значения, поэтому можно адаптировать этот тренд под свой стиль. Многие нейл-инфлюэнсеры демонстрируют свои вариации этого стиля.

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