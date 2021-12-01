Многие делают неправильно: как пользоваться сухим шампунем. Советы бьюти-блогера

Бьюти-блогер Рэйчел Боулинг рассказала, что есть правильный способ использования сухого шампуня. Одна из больших ошибок, которую девушки совершают при нанесении средства – то, что они распыляют его слишком поздно.

По ее мнению, правильнее всего использоваться его сразу же после мыться волос. "Это поможет впитывать все по мере появления, а не попытается скрыть грязные волосы!", – написала девушка в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Рэйчел отметила, что пользуясь этим методом, на корнях волос не останется белого налета на корнях волос, а локоны будут "свежими" и продержатся таковыми очень долго.

В сети стали благодарить бьюти-блогера за совет. Одна написала: "Ты только что изменила мою жизнь", а другая: "Я использовала его, чтобы придать объем, но теперь буду наносить как ты посоветовала".

Однако были и те, кто посчитал этот лайфхак недейственным.

"Довольно глупый совет. Он работает одинаково, когда распыляется на волосы. На самом деле, это просто сделает кожу головы сухой", – написала подписчиц Рэйчел.

Отметим, что специалист по восстановлению волос Юлия Дудий рассказала, чтобы реже мыть волосы, следует делать это лишь по мере их загрязнения. Однако она подчеркнула, что реже – не значит лучше.

"Когда мы голову моем редко, а нужно – чаще, то можем спровоцировать развитие различных воспалительных состояний кожи головы. Никакими шампунями и попытками переучить жирнеть голову никак не удастся воздействовать на сальную железу, поскольку это все идет изнутри", – сказала специалист.

Также она добавила, что использованием сухих шампуней может быть опасным.

"Сухой шампунь не очищает кожу головы. В его составе есть компоненты, которые слегка абсорбируют кожное сало – и волосы становятся менее жирными", – отметила Юлия Дудий.

Добавим, что трихолог-реабилитолог дала и другие советы, как ухаживать за волосами и кожей головы. Подробнее об этом, читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появилось видео, как девушка Одри Виктория учит девушек правильно расчесывать свои локоны, что не травмировать их. По ее словам, необходимо правильно подобрать угол наклона расчески и не спеша проводить по волосам.

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