Многие делают неправильно: как пользоваться сухим шампунем. Советы бьюти-блогера

Анна Яковлева
Красота
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Многие делают неправильно: как пользоваться сухим шампунем. Советы бьюти-блогера

Бьюти-блогер Рэйчел Боулинг рассказала, что есть правильный способ использования сухого шампуня. Одна из больших ошибок, которую девушки совершают при нанесении средства – то, что они распыляют его слишком поздно.

По ее мнению, правильнее всего использоваться его сразу же после мыться волос. "Это поможет впитывать все по мере появления, а не попытается скрыть грязные волосы!", – написала девушка в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бьюти-блогер показала, как правильно пользоваться лайфхаком.
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Рэйчел отметила, что пользуясь этим методом, на корнях волос не останется белого налета на корнях волос, а локоны будут "свежими" и продержатся таковыми очень долго.

Бьюти-блогер показала, как правильно пользоваться лайфхаком.
Бьюти-блогер показала, как правильно пользоваться лайфхаком.

В сети стали благодарить бьюти-блогера за совет. Одна написала: "Ты только что изменила мою жизнь", а другая: "Я использовала его, чтобы придать объем, но теперь буду наносить как ты посоветовала".

Однако были и те, кто посчитал этот лайфхак недейственным.

"Довольно глупый совет. Он работает одинаково, когда распыляется на волосы. На самом деле, это просто сделает кожу головы сухой", – написала подписчиц Рэйчел.

Бьюти-блогер показала, как правильно пользоваться лайфхаком.

Отметим, что специалист по восстановлению волос Юлия Дудий рассказала, чтобы реже мыть волосы, следует делать это лишь по мере их загрязнения. Однако она подчеркнула, что реже – не значит лучше.

"Когда мы голову моем редко, а нужно – чаще, то можем спровоцировать развитие различных воспалительных состояний кожи головы. Никакими шампунями и попытками переучить жирнеть голову никак не удастся воздействовать на сальную железу, поскольку это все идет изнутри", – сказала специалист.

Девушка моет волосы.

Также она добавила, что использованием сухих шампуней может быть опасным.

"Сухой шампунь не очищает кожу головы. В его составе есть компоненты, которые слегка абсорбируют кожное сало – и волосы становятся менее жирными", – отметила Юлия Дудий.

Сухой шампунь не очищает кожу головы.

Добавим, что трихолог-реабилитолог дала и другие советы, как ухаживать за волосами и кожей головы. Подробнее об этом, читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке тут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появилось видео, как девушка Одри Виктория учит девушек правильно расчесывать свои локоны, что не травмировать их. По ее словам, необходимо правильно подобрать угол наклона расчески и не спеша проводить по волосам.

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