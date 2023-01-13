Матовый маникюр возвращается в моду, но в сочетании с ультраглянцевым: лучшие идеи. Фото

Мастерицы нейл-арта не устают радовать своих клиенток новыми стильными дизайнами. Одним из таких оказалось сочетание давно забытого тренда на матовый маникюр с глянцевыми элементами.

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Микс разных покрытий создает интересный эффект и может разнообразить монохромный лак. OBOZREVATEL решил показать, как выглядит новый тренд (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Особенность сочетания матового маникюра с частично глянцевым покрытием в том, что он выглядит необычно и стильно, при том что для этого нужен только один цвет лака.

Перед тем как испытать новый тренд, стоит определиться, какую часть ногтя хочется сделать глянцевой, а какую – матовой. Часто ногтевую пластину условно делят, как на французский маникюр, – выделяют кончик.

Однако можно кардинально изменить дизайн, проведя линию пересечения там, где хочется. Уместно также экспериментировать с оттенками и деталями, чтобы добавить изюминку маникюру.

Ранее OBOZREVATEL писал о новом тренде в мире нейл-арта – технике Lip Gloss. Что в ней особенного и при чем здесь блеск для губ – читайте в материале.

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