Маникюр на День Валентина. 18 модных идей на любой вкус, цвет и форму ногтей
День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, наверняка вдохновит многих модниц примерить романтичные образы. Маникюр в этот день тоже может быть праздничным – для этого достаточно добавить к дизайну сердечки или тематические рисунки.
Интересно будет смотреться маникюр красных или розовых оттенков, однако необязательно выбирать именно эти цвета. OBOZREVATEL собрал идеи для ваших ногтей, которые можно воплотить в жизнь даже в домашних условиях и которые понравятся вашей второй половинке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Придумать нейл-дизайн, посвященный Дню всех влюбленных, можно для ногтей разной длины и формы. Однотонный красный или розовый маникюр тоже подходит для этого праздника, а вот художественные элементы разной сложности могут добавить оригинальности.
Самый простой вариант, который можно нарисовать даже дома, – это сердца. Они же станут отличной базой и для других дизайнов: от сдержанных до "детских" или экстравагантных.
1. Надписи "Love":
2. Сердцебиение:
3. Сердечки-смайлики:
4. Маленькие разноцветные сердца:
5. Романтический минимализм:
6. Французский маникюр с кончиком в форме сердца:
7. Рисунки с влюбленными человечками:
8. Один тон + акцент:
9. Черный цвет:
10. Романтические рисунки-узоры:
11. Розовое омбре:
12. Сердечка из конфетти или сердечка-наклейки:
13. Милые животные:
14. Однотонные с лаками красных или розовых оттенков:
15. Французский маникюр с розовыми кончиками:
16. Рисунок на половине ногтя:
17. Шахматная доска:
18. "Ассорти" рисунков:
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что такое американский маникюр. Он появился в 1950-е и сочетает в себе красоту, универсальность и практичность, поскольку не предполагает предварительное наращивание, укрепление гелем и другие сложные манипуляции с ногтями.