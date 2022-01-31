Маникюр на День Валентина. 18 модных идей на любой вкус, цвет и форму ногтей

Дарья Дурова
Красота
7 минут
1,2 т.
Праздничный маникюр к 14 февраля

День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, наверняка вдохновит многих модниц примерить романтичные образы. Маникюр в этот день тоже может быть праздничным – для этого достаточно добавить к дизайну сердечки или тематические рисунки.

Интересно будет смотреться маникюр красных или розовых оттенков, однако необязательно выбирать именно эти цвета. OBOZREVATEL собрал идеи для ваших ногтей, которые можно воплотить в жизнь даже в домашних условиях и которые понравятся вашей второй половинке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Темный маникюр ко Дню святого Валентина
Видео дня

Придумать нейл-дизайн, посвященный Дню всех влюбленных, можно для ногтей разной длины и формы. Однотонный красный или розовый маникюр тоже подходит для этого праздника, а вот художественные элементы разной сложности могут добавить оригинальности.

Самый простой вариант, который можно нарисовать даже дома, – это сердца. Они же станут отличной базой и для других дизайнов: от сдержанных до "детских" или экстравагантных.

1. Надписи "Love":

Маникюр с надписью "Love"

2. Сердцебиение:

Нейл-арт с линией сердцебиения:

3. Сердечки-смайлики:

Розовый маникюр с рисунками
Маникюр с сердечками-смайлами

4. Маленькие разноцветные сердца:

Идеи маникюра
Дизайн ногтей с сердечками разных цветов
Маникюр с маленькими сердечками
Нейл-дизайн с сердечками

5. Романтический минимализм:

Маникюр ко Дню святого Валентина в стиле минимализм
Нюдовый маникюр

6. Французский маникюр с кончиком в форме сердца:

Идеи красивого французского маникюра

7. Рисунки с влюбленными человечками:

Белый маникюр с рисунком

8. Один тон + акцент:

Красный маникюр
Красный маникюр к 14 февраля

9. Черный цвет:

Черный маникюр ко Дню святого Валентина
Идеи для ногтей черного цвета
Красивый темный маникюр

10. Романтические рисунки-узоры:

Романтический маникюр

11. Розовое омбре:

Омбре на ногтях

12. Сердечка из конфетти или сердечка-наклейки:

Идея для маникюра на короткие ногти
Маникюр с наклейками-сердечками

13. Милые животные:

Нейл-арт с мягкой-игрушкой мишкой
Нейл-арт со слоником

14. Однотонные с лаками красных или розовых оттенков:

Однотонный красный маникюр
Розовый лак для ногтей

15. Французский маникюр с розовыми кончиками:

Цветной французский маникюр

16. Рисунок на половине ногтя:

Идея для дизайна ногтей с маленьким рисунком

17. Шахматная доска:

Красивый дизайн ногтей

18. "Ассорти" рисунков:

Веселый маникюр
Пример красивого маникюра

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что такое американский маникюр. Он появился в 1950-е и сочетает в себе красоту, универсальность и практичность, поскольку не предполагает предварительное наращивание, укрепление гелем и другие сложные манипуляции с ногтями.

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