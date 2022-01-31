Маникюр на День Валентина. 18 модных идей на любой вкус, цвет и форму ногтей

День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, наверняка вдохновит многих модниц примерить романтичные образы. Маникюр в этот день тоже может быть праздничным – для этого достаточно добавить к дизайну сердечки или тематические рисунки.

Интересно будет смотреться маникюр красных или розовых оттенков, однако необязательно выбирать именно эти цвета. OBOZREVATEL собрал идеи для ваших ногтей, которые можно воплотить в жизнь даже в домашних условиях и которые понравятся вашей второй половинке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Придумать нейл-дизайн, посвященный Дню всех влюбленных, можно для ногтей разной длины и формы. Однотонный красный или розовый маникюр тоже подходит для этого праздника, а вот художественные элементы разной сложности могут добавить оригинальности.

Самый простой вариант, который можно нарисовать даже дома, – это сердца. Они же станут отличной базой и для других дизайнов: от сдержанных до "детских" или экстравагантных.

1. Надписи "Love":

2. Сердцебиение:

3. Сердечки-смайлики:

4. Маленькие разноцветные сердца:

5. Романтический минимализм:

6. Французский маникюр с кончиком в форме сердца:

7. Рисунки с влюбленными человечками:

8. Один тон + акцент:

9. Черный цвет:

10. Романтические рисунки-узоры:

11. Розовое омбре:

12. Сердечка из конфетти или сердечка-наклейки:

13. Милые животные:

14. Однотонные с лаками красных или розовых оттенков:

15. Французский маникюр с розовыми кончиками:

16. Рисунок на половине ногтя:

17. Шахматная доска:

18. "Ассорти" рисунков:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что такое американский маникюр. Он появился в 1950-е и сочетает в себе красоту, универсальность и практичность, поскольку не предполагает предварительное наращивание, укрепление гелем и другие сложные манипуляции с ногтями.