Мадонна, Пэрис Хилтон, Карди Би и другие: пять звезд, которые ошеломили фанатов ужасным маникюром. Фото

Мы привыкли считать, что знаменитости, которые обладают немалым состоянием, задают тренды в модном мире. Часто девушки равняются на них, повторяя стиль одежды, макияж и маникюр. Но, стоит сказать, что не всегда следует подражать кумирам, так как они могут являться дурным примером.

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OBOZREVATEL показывает самый неудачный маникюр популярных личностей. Нам кажется, что раз в жизни, но каждая девушка оконфузилась, появившись перед публикой с неухоженными ногтями (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мадонна

А вы заметили, что легендарная певица Мадонна очень часто появляется на публике в перчатках? Все ее пластические операции не смогут решить проблему со стареющими руками. Нередко легендарная певица пренебрегает маникюром и становится "лакомым кусочком" для папарацци. В сети хоть и не много, но есть кадры вокалистки с ужасными ногтями.

Пэрис Хилтон

Известная светская львица, которая недавно впервые стала мамой, еще до рождения ребенка не заморачивалась насчет цветов покрытия и дизайна ногтей. Предполагаем, что заядлая тусовщица не всегда находила время для сеанса у мастера маникюра. Ее частенько встречали с отпавшим гелем и отросшими кутикулами.

Карди Би

В отличие от Хилтон, американская хип-хоп исполнительница Карди Би слишком много времени проводит у специалистов по маникюру, так как каждый раз она буквально шокирует публику замысловатым дизайном. Кажется, что певица никогда не носила короткие ногти и нюдовый лак.

Леди Гага

Такая же ситуация с вокалисткой и любительницей эпатажа Леди Гагой. Звезда известна не только скандальными нарядами, но и маникюром, который запоминается фанатам надолго. К сожалению, окружающих иногда пугает затейливые идеи мастера певицы. Но, может быть, винить стоит саму Гагу?

Джорджия Мэй Джаггер

31-летняя британская модель, по всей видимости, питает огромную любовь к японской кухне. Мы не знаем, как иначе объяснить ее появление перед аудиторией с ногтями, на которых была изображена визитная карточка островного государства – роллы. Данный дизайн, откровенно говоря, на любителя.

Недавно OBOZREVATEL рассказал об идеях маникюра с омолаживающим эффектом. Правильный дизайн может осветлить кожу рук и вернуть им былую красоту. Если вам за 50 лаки в пастельных тонах – ваши лучшие друзья.

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