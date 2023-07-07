Лучший вариант для отдыха: четыре пляжных прически, которые подойдут всем. Фото

Летом как никогда хочется добавить в образ легкости и игривости, а добиться желаемого результата можно при помощи правильной прически. В этом сезоне актуальными будут смелые решения с использованием дополнительных аксессуаров. Не бойтесь экспериментировать с объемом и формами – дайте волю летним фантазиям.

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Пляжные образы гармонично будут смотреться с растрепанными волосами, однако для любительниц аккуратных и собранных укладок также найдутся стильные решения, например, хвост с трендовым платком. Подробнее этом расскажем в материале OBOZREVATEL.

Две широкие косы

Заплетайте косы небрежно и постепенно добавляйте эффекта распущенности к концам. Ваши волосы требуют свободы, особенно в жаркий летний период. Косы добавят образу романтичности и кокетливости, но в зависимости от аутфита они могут заиграть совершенно иными красками.

Свободный двойной пучок

Слегка распылите масло для волос с середины длины до кончиков, разделите волосы на две части: сзади и спереди. Заверните волосы сзади в пучок, сделайте это довольно произвольно. Из остальных волос сделайте такой же пучок с другой стороны, но высоко, почти у края лба. Закрепите оба пучка шпильками. Освободите как можно больше мелких прядей, чтобы добавить прическе пляжного настроения.

Плоток, завернутый в волосы

Создайте искусственную косу с помощью своих локонов и трендового платка. Соберите волосы в хвост на середине головы, затем вытяните концы вверх и завяжите последнюю треть волос, закрепив ее. Оберните платок крест-накрест по всей длине и завяжите, не делая петли. Подчеркните растрепанный вид, вытянув острие из шарфа.

Пляжные локоны

Здесь ничего не нужно делать... Просто позвольте солнцу, ветру и морю творить свою магию с длинными локонами. Пышные, текстурированные, спутанные волосы последние несколько сезонов остаются на пике популярности.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие прически могут привести к выпадению волос. Они делают их ломкими, тусклыми и безжизненными. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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