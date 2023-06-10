Квадрат, овал или миндаль: как выбрать форму ногтей, которая подойдет именно вам. Фото

Женский образ строится из мелочей. Именно поэтому стоит уделять достаточное количество времени своему маникюру. Ухаживать нужно не только за ногтями, но и за кожей рук: скрабировать ее и увлажнять. А чтобы подчеркнуть красоту рук, следует подобрать правильное оформление ногтей. Неподходяща форма может испортить даже самый современный дизайн.

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OBOZREVATEL расскажет, какие разновидности ногтей бывают и как подобрать свою, учитывая изгиб кутикулы и тип пальцев. Будьте всегда на высоте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Формы ногтей

Принято считать, что существует четыре основных разновидности ногтей: овальные, круглые, квадратные и заостренные. Модницы чаще всего делают овальные ногти. Они изящно выглядят и визуально удлиняют пальцы, прекрасно смотрятся на худых руках. Кроме того, данная разновидность более практична и позволит девушкам выполнять всю домашнюю работу. Круглые ногти реже всего ломаются. Что касается квадратных – они шикарно выглядят в длинном исполнении и на тонких пальцах. А заостренные добавят более взрослого вида, если у вас маленькие ручки.

Как оформить ногти в соответствии с изгибом кутикулы?

Кутикула бывает разной формы. Именно от нее отталкиваются многие специалисты при выборе формы ногтей.

Для овальной кутикулы подойдут ногти любой разновидности. Но все-таки лучше всего, чтобы они были или круглыми, или овальными. Для квадратной кутикулы – идеально квадратное оформление ногтей. А для треугольной – заостренное.

Как оформить ногти в соответствии с типом пальцев?

Если у вас широкие ногти и полные пальцы, сделайте круглое оформление. Главное помнить, маникюр не должен быть слишком длинным. А вот квадратные ногти сделают ваши руки грубыми.

Если у леди тонкие и длинные пальцы, отличным вариантом для нее будут квадратные или овальные ногти.

Для коротких пальцев подойдет овал. Ведь нам нужно их немного удлинить. Такой маникюр изящный и женственный.

OBOZREVATEL ранее сообщил, как подобрать цвет маникюра к оттенку кожи. Девушкам со светлой кожей повезло больше всего. На их руках одинаково красиво будут выглядеть как нюдовые, так и яркие лаки. А вот на загоревших – все оттенки золотого, коричневого, бордового.

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