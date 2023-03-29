Красота по-украински: как с помощью макияжа подчеркнуть черты, которые ценились в украинках в прошлом

Каждая нация имеет свои традиции, отличается уникальными чертами и старается не забывать свою историю. Если ознакомиться с фольклором, картинами и произведениями известных писателей, можно определить, каких женщин в Украине когда-то считали привлекательными.

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Образ румяной и пышнобровой красавицы крепко закрепился за украинками как за японками бледная кожа, а за француженками – красная помада. OBOZREVATEL решил рассказать, как с помощью макияжа сейчас можно подчеркнуть красоту, ценившуюся столетия назад (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Черные брови, карие глаза

Этими словами воспевали красоту украинок, хотя со временем пышные брови перестали цениться среди модниц. Следуя за трендами, они безжалостно превращали брови в "ниточки". К счастью, веяние моды сегодня вернуло многих красавиц к натуральности.

Карандаш для бровей, тени или другие косметические средства помогут подчеркнуть брови и затемнить их, если в этом есть необходимость. Главное – не переусердствовать, чтобы результат получился натуральным, как это ценили раньше.

Румянец

Не зря украинских красавиц сравнивали со "спелыми яблочками", "калиной", "ягодкой" и т.д. Лицо наших трудолюбивых женщин в любое время года имело здоровый румянец на щеках.

Сегодня, когда темп жизни, питание и условия изменились, вернуть коже игривый вид помогут косметические средства. Нужно только подобрать удачный цвет к подтону кожи, чтобы румянец выглядел натурально.

Пухлые губы

На картинах, где изображены украинки, можно заметить, как ярко у них выделяются губы. Особенность "украинского" макияжа в том, чтобы слегка подчеркнуть их форму, а не плотно наносить красную помаду, ведь это было не свойственно украинским женщинам.

С простой задачей справится помада или тинт натуральных оттенков и прозрачный блеск.

Ранее OBOZREVATEL писал о правилах корейского макияжа, подчеркивающего красоту местных женщин. Их секреты часто становятся трендовыми и популярными по всему миру.

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