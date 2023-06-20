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Короткая стрижка меняет все! Фото удивительных преображений, которые позволили "сбросить" 10 лет

Виктория Ряполова
Красота
2 минуты
2,3 т.
Короткая стрижка меняет все! Фото удивительных преображений, которые позволили 'сбросить' 10 лет

Длинные волосы – это, безусловно, красиво. Но иногда нужно состричь локоны, чтобы визуально омолодиться и сделать свой образ более свежим и легким. Знаменитости на своем примере доказывают, что нужно идти на риск, ведь иногда это действительно того стоит.

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Говорят, короткая стрижка "убивает" в представительнице прекрасного пола женственность и изящность. Но героини нашей подборки демонстрируют – это не так! Главное, правильно подобрать нужную стрижку под ваш тип лица. OBOZREVATEL покажет несколько удачных преображений (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон когда-то называли новой Мэрилин Монро. В молодости она часто носила короткие стрижки, бобы или ассиметричные варианты. Актриса прекрасна с любой моделью укладки, но согласитесь, так называемая "стрижка под мальчика" добавляет ей дерзости и особого шарма.

Короткая стрижка меняет все! Фото удивительных преображений, которые позволили "сбросить" 10 лет

Нина Добрев

Нину Добрев нельзя назвать любительницей экспериментов. Она никогда не делала экстремально короткую прическу, ограничиваясь только удлиненным каре. Стоит отметить, что данная стрижка ей к лицу! Предлагаем вам самим оценить.

Короткая стрижка меняет все! Фото удивительных преображений, которые позволили "сбросить" 10 лет

Кира Найтли

У Киры Найтли крупные черты лица и хорошая структура волос, которая позволяет ей носить абсолютно разную длину. Артистке идет и короткая стрижка, и пикси, и длинные волосы. Но средняя длина локонов все же убирает несколько лет.

Короткая стрижка меняет все! Фото удивительных преображений, которые позволили "сбросить" 10 лет

Эмили Кларк

В популярном сериале "Игра престолов" Эмили носила платиновые длинные волосы, а в реальной жизни актриса постоянно меняет прическу и оттенок локонов. Все же с шоколадной шевелюрой звезда выглядит лучше. А что касается длины – решать вам. 

Короткая стрижка меняет все! Фото удивительных преображений, которые позволили "сбросить" 10 лет

Эльса Патаки 

Испанская актриса Эльса Патаки имеет лицо в форме сердца. Его особенность – это выразительные скулы и острый подбородок. При таких данных хороши любые стрижки, но укладки предпочтительны с легкими волнами или небрежными прядями. Однако не сложно заметить, что короткая длина неплохо омолаживает артистку. 

Короткая стрижка меняет все! Фото удивительных преображений, которые позволили "сбросить" 10 лет

Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, существует пять причесок, которые сильно полнят лицо. Речь идет о каре с прямой челкой, мелких кудрях и сессоне. Звезды иногда носят данные укладки. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал. 

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