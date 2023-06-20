Короткая стрижка меняет все! Фото удивительных преображений, которые позволили 'сбросить' 10 лет

Длинные волосы – это, безусловно, красиво. Но иногда нужно состричь локоны, чтобы визуально омолодиться и сделать свой образ более свежим и легким. Знаменитости на своем примере доказывают, что нужно идти на риск, ведь иногда это действительно того стоит.

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Говорят, короткая стрижка "убивает" в представительнице прекрасного пола женственность и изящность. Но героини нашей подборки демонстрируют – это не так! Главное, правильно подобрать нужную стрижку под ваш тип лица. OBOZREVATEL покажет несколько удачных преображений (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон когда-то называли новой Мэрилин Монро. В молодости она часто носила короткие стрижки, бобы или ассиметричные варианты. Актриса прекрасна с любой моделью укладки, но согласитесь, так называемая "стрижка под мальчика" добавляет ей дерзости и особого шарма.

Нина Добрев

Нину Добрев нельзя назвать любительницей экспериментов. Она никогда не делала экстремально короткую прическу, ограничиваясь только удлиненным каре. Стоит отметить, что данная стрижка ей к лицу! Предлагаем вам самим оценить.

Кира Найтли

У Киры Найтли крупные черты лица и хорошая структура волос, которая позволяет ей носить абсолютно разную длину. Артистке идет и короткая стрижка, и пикси, и длинные волосы. Но средняя длина локонов все же убирает несколько лет.

Эмили Кларк

В популярном сериале "Игра престолов" Эмили носила платиновые длинные волосы, а в реальной жизни актриса постоянно меняет прическу и оттенок локонов. Все же с шоколадной шевелюрой звезда выглядит лучше. А что касается длины – решать вам.

Эльса Патаки

Испанская актриса Эльса Патаки имеет лицо в форме сердца. Его особенность – это выразительные скулы и острый подбородок. При таких данных хороши любые стрижки, но укладки предпочтительны с легкими волнами или небрежными прядями. Однако не сложно заметить, что короткая длина неплохо омолаживает артистку.

Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, существует пять причесок, которые сильно полнят лицо. Речь идет о каре с прямой челкой, мелких кудрях и сессоне. Звезды иногда носят данные укладки. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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