Кейт Миддлтон 41 год, и у нее идеальная кожа: в чем секрет герцогини Кембриджской

Супруге наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон 9 января исполнилось 41 год. Герцогиня может похвастаться сияющей кожей без морщин, веснушек и пигментных пятен. Из-за своего статуса принцесса Уэльская никогда не рассказывала в прессе о таких вещах, как уход за лицом, но ее приближенные узнали несколько секретов.

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OBOZREVATEL поделится бьюти-лайфхаками Кейт, благодаря которым она выглядит свежо и молодо. Главное правило Миддлтон – использовать качественную косметику и обязательно умываться перед сном.

Секреты красоты герцогини Кембриджской

На счету жены принца Уильяма не так уж и много советов, которые делают ее внешний вид непревзойденным:

1. Масло шиповника

По словам экспертов, масло шиповника имеет множество преимуществ для женской красоты. Его можно наносить как на кожу лица и рук, так и на волосы. Масло помогает осветлить темные пятна, увлажняет, обладает противовоспалительными свойствами. Оно содержит 80% незаменимых жирных кислот.

2. Масло из лепестков роз

Это косметическое средство очень похоже на предыдущее. Масло из лепестков роз также делает кожу свежей, придает естественный эффект "свечения".

3. Полотенца из фланели

Каждый вечер после умывания Кейт протирает лицо фланелевым полотенцем, которое одновременно очищает и отшелушивает ороговевшие частички кожи.

4. Маска из ореховой пасты, какао, сахара с каплей пальмового масла

Косметолог, которой Кейт Миддлтон доверяет свое лицо, утверждает – даже простая "Нутелла" спасет от сухости. Многие с сомнением отнеслись к составу маски, но Дебора уточнила – держать пасту нужно только до момента, пока она не засохнет. От "вкусной" маски придется отказаться, если на лице есть раны и повреждения.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказал о трех секретах красоты, которыми пользуются звезды. Они не являются затратными, но гарантированно облегчат вам жизнь. Чтобы узнать о чем речь – переходите по ссылке и читайте наш материал.

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