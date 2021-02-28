Календарь стрижек на март 2021-го: благоприятные и неблагоприятные дни

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Красота
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Лунный календарь стрижек на март 2021 года

Лунный календарь стрижек на март 2021 года поможет выбрать оптимальный день для смены прически.

Так, считается, что фазы Луны способны влиять на рост и здоровье волос. В какие даты поход к парикмахеру будет наиболее благоприятным, а в какие от процедур на волосах лучше отказаться, рассказывает OBOZREVATEL.

Фазы Луны в марте 2021 года

  • Полнолуние – 28 марта.

  • Новолуние – 13 марта.

  • Растущая Луна – 14-27 марта.

  • Убывающая Луна – 1-12 марта, а также 29-31 марта.

Благоприятные дни для стрижки в марте 2021 года

Согласно лунному календарю на март 2021 года, наиболее благоприятными датами для стрижки являются 3, 4, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 и 29 марта.

Неблагоприятные дни для стрижки в марте 2021 года

В дни 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30 и 31 марта стричься не рекомендуется.

Считается, что фазы Луны способны влиять на рост и здоровье волос
Благоприятные дни для окрашивания волос в марте 2021 года

Наиболее благоприятными для смены цвета волос являются 2, 6, 7, 15, 17, 23 и 26 марта.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в марте 2021 года

Дни 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 27 и 28 марта – неблагоприятны для окрашивания волос. 3 марта подходит лишь для окраски в бронзовые оттенки, 4-го, 16-го и 24-го – в светлые цвета, 9-го – оттеночными шампунями и гелями, 20 и 29 марта – в натуральные цвета, 25 – хной или басмой, 30 – только в свой натуральный цвет, а 31 – природными красителями.

Остальные дни являются нейтральными для стрижки и окрашивания волос.

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