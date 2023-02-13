Какой маникюр сделать на День святого Валентина: лучшие идеи для разной длины ногтей. Фото

14 февраля – день, когда атмосфера романтики так и витает в воздухе. Вовсе не важно, планируете вы провести этот день на свидании с любимым человеком, в кругу подруг или за просмотром трогательной мелодрамы с ведерком мороженого – главное уловить нужное настроение. Почему бы не сделать это при помощи "правильного" маникюра?

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Сердечки, красный лак и надписи "LOVE" на ногтях в День святого Валентина как никогда актуальны. OBOZREVATEL собрал самые интересные идеи дизайна.

Мастера нейл-арта рекомендуют не увлекаться темными оттенками лака для фонового цвета, поскольку они визуально уменьшают ногтевую пластину. Хотя, если учесть для какого праздника выбирается палитра, то можно быть уверенными, что леди будут отдавать предпочтение нежному розовому и белому или же страстному красному оттенку.

Если вы обладательница длинных ногтей, то можно больше внимания уделить художественной составляющей дизайна. Как вариант, сделайте заметный акцент на кончиках ногтей. В День всех влюбленных речь идет, конечно же, о сердцах.

Однако не зацикливайтесь исключительно на красных сердечках, когда можно смело экспериментировать с палитрой.

К слову, о сердечках. Как на длинных, так и на коротких ногтях сердечки крошечного размера будут выглядеть стильно, аккуратно и, безусловно, мило. Их можно скромно разместить в центре ногтя или разбросать по уголкам вверху и внизу. Не забывайте, что цвет сердца вовсе не обязательно должен быть красным. Проявите фантазию.

Чтобы дизайн ногтей на День Святого Валентина выглядел интереснее, используйте глиттер, стразы, акриловую пудру, создавайте объем рисунку при помощи основы. Не забывайте о матовом покрытии, которое особенно стильно смотрится с красным цветом.

Экстравагантным дамам с длинными ногтями, которые любят яркость, можно поэкспериментировать с мультяшными мотивами. Не обязательно украшать ногти нежными вариантами колор-блокинга. Если душа требует темных или, наоборот, неоновых оттенков – не ограничивайте себя.

Сердечки в стиле японского бренда Comme des Garçons подойдут девушкам помладше и отлично будут смотреться на коротких ногтях, несмотря на довольно крупный размер.

Не забывайте, что, помимо рисунков, на ногтях можно оставить надпись.

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