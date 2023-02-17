Как закрасить седые волосы, не используя краску: лайфхак, на который понадобится 20 минут

Рано или поздно седые волосы появляются у всех. Это естественный процесс, который для многих людей, чаще всего женщин, является источником комплексов и смущений. Чтобы избавиться от него, дамы прибегают к краске для волос. Однако некоторые сторонницы натуральности нашли другой метод, помогающий бороться с сединой.

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Речь идет о маске, в состав которой входит всего два ингредиента. Приготовить чудо-средство можно самостоятельно в домашних условиях, потратив на его применение не больше 20-ти минут. Эффективным лайфхаком поделились в журнале SUPERexpress.

Первые седые волосы, в большинстве случаев, появляются в 35 лет, однако нередко эти признаки старения проявляются гораздо раньше. Безусловно, многое зависит от генетики. Но большую роль в этом вопросе отыгрывает стресс.

Замечая седину, не обязательно сразу бежать в магазин за краской или к в салон к парикмахеру. Не будем спорить, что химическое окрашивание имеет свои плюсы, среди которых длительный эффект и качественная "маскировка" серебристых прядей. Однако есть и недостатки – регулярное окрашивание волос может повредить их, сделав ломкими и сухими.

Вместо этого можно использовать кофейную маску – одно из самых популярных домашних средств и способов избавиться от седины без окрашивания. Нанесите ее на вымытые волосы на 20 минут, и сразу увидите эффект.

Как ее приготовить? Положите около 6 чайных ложек свежемолотого кофе в кастрюлю и залейте кипятком так, чтобы вода покрыла кофе. Когда смесь остынет, вотрите ее в пряди, оберните голову фольгой и через 20 минут ополосните теплой водой.

Другой вариант – кофейное ополаскивание. Залейте 1 литром кипятка 8 столовых ложек молотого кофе и оставьте остывать. Процедите кофе и используйте настой для ополаскивания вымытых волос. Затем высушите их полотенцем. Стоит подчеркнуть, что оба эти метода рекомендуются в основном для людей с темными от природы волосами.

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