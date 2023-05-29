Как выглядеть выше с помощью одежды: пять хитростей, которые действительно работают. Фото

Маленький рост у девушки – это вовсе не наказание, как многие думают. Невысоки леди выглядят более изящно и грациозно, чем и сводят с ума парней. Но, если вам никогда не нравился ваш рост, вы можете исправить эту ситуацию с помощью стилистических приемов.

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OBOZREVATEL продемонстрирует, как вытянуть силуэт и выглядеть максимально эффектно представительницам прекрасного пола, у которых рост ниже 160 сантиметров. Мы собрали несколько классных фишек (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Завышенная талия

Если у вас невысокий рост, юбки, брюки и платья с высокой посадкой – это ваши лучшие друзья. Такие изделия визуально сделают ноги длиннее, а талию – уже. К слову, это один из самых простых и действенных способов выглядеть выше.

2. Заправленный верх

И хотя уже долгое время не принято заправлять рубашки и футболки в брюки, но этот трюк добавит вашему росту сантиметров. Интересно, что данный лайфхак работает даже с объемными свитерами. Только помните, лучше всего заправлять вещи в джинсы, которые сидят по фигуре, а не оверсайз. Ведь так верхняя часть вашего тела будет казаться массивной.

3. Вертикальная полоска

С изделиями в полоску все просто: горизонтальные линии уменьшают рост и полнят, а вертикальные – вытягивают силуэт и делают худее. Также вам помогут такие акцентные детали, как расстегнутое пальто, стрелки на брюках, ткань в рубчик, молнии.

4. V-образный вырез

Топы, блузы, платья, гольфы с V-образным вырезом помогут вытянуть шею и верхнюю часть тела и вы будете казаться немного выше. Еще один лайфхак – это расстегнуть несколько пуговиц на рубашке.

5. Обувь и брюки одинакового цвета

Чтобы "вытянуть" ноги постарайтесь выбрать брюки и обувь в похожем или одинаковом оттенке. Таким образом мозг будет воспринимать эти два элемента гардероба как одно целое, и ваш силуэт покажется более изящным и высоким. Обязательно попробуйте данный совет.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, какие шорты выбрать на лето, чтобы решить вопрос с маленьким ростом. Юбка-шорты и бермуды создают иллюзию длинных ног. К тому же, они все еще пользуются популярность в 2023 году.

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