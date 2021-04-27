Как снять накладные ногти за минуту: блогер нашла эффективный способ. Видео

В новых карантинных реалиях женщинам пришлось многому научиться, в том числе, делать различные бьюти-процедуры в домашних условиях. И если некоторые попытки были абсолютно провальными, то были и те, которые заканчивались успешно. К примеру, блогер показала, как с помощью эфирного масла и теплой воды снять накладные ногти за считанные минуты.

Свой "трюк" женщина записала на видео, чтобы продемонстрировать его большому количеству людей, пишет издание Mirror (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Так, всего за несколько мгновений ей удается избавиться от длинных ногтей с помощью заранее подготовленных ингредиентов: нескольких капель эфирного масла и теплой воды, смешанных в миске.

Блогер опустила руку в эту смесь и ногти с легкостью отслоились от ногтевой пластины.

"Скажите мне, почему я брала этих маленьких плохих мальчиков (ногти) и просто вырывала их зубами, испытывая мучительную боль, когда я могла просто смочить их небольшим количеством эфирного масла и воды?" – спросила женщина у пользователей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в 2021 году в моде французский маникюр с креативными дизайнами. Например, кончик ногтей можно украсить романтичными рисунками: сердечком, крылом бабочки или сделать его в стиле ар-деко.