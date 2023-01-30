Как сделать маникюр как у Селены Гомес или Джей Ло: главные секреты от икон стиля. Фото

Многие звезды шоу-бизнеса, такие как Селена Гомез и Дженнифер Лопес, пользуются услугами известного нейл-мастера Тома Бачика. Он регулярно публикует новые дизайны, создаваемые для своих известных клиенток.

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По странице эксперта в Instagram можно определить, как меняются тренды в маникюре и какой арт для себя выбирают знаменитости. OBOZREVATEL решил подробнее рассказать о них (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

С началом 2023 года Селена Гомез решила отдать предпочтение классическому, "дорогому" нюду. На крайней фотографии с ее маникюром видно, что актриса попросила покрыть ее ногти бежевым цветом, а форму заострить.

Дженнифер Лопес также не экспериментировала с яркими цветами. К обычному бежевому лаку она добавила стильную вариацию французского маникюра – сверкающий кончик.

Актриса и жена Бруклина Бекхэма Никола Пельтц на своих ноготках сделала бело-бежевое омбре.

Звездная стилистка Кейт Янг – одна из немногих клиентов Тома Бачика в 2023 году, которая выбрала яркий лак. Ее выбор пал на монотонный красный.

Более интересный дизайн на своих ноготках продемонстрировала яркая певица Камилла Кабельо. Исполнительница часто удивляет поклонников пестрыми дизайнами, как и в этот раз. Звезда создала разноцветный дизайн с блестящей фольгой на черной базе.

Ранее OBOZREVATEL писал о так называемых "ногтях богатой девушки". Их уже успели сделать Дженнифер Лопес, Белла Хадид и многие другие знаменитости мирового масштаба, задающие тренды.

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