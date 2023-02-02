Как сделать макияж как у Кайли Дженнер, ставшей иконой моды: главные секреты

Младшая из семьи Дженнер успела прославиться не только своим состоянием, шикарными особняками, люксовыми авто, но и линейкой косметики. Над образами 25-летней американской модели Кайли Дженнер работают лучшие визажисты, а ее макияж пытаются повторить все представительницы прекрасного пола.

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OBOZREVATEL расскажет, как сделать культовый мейкап бизнес-вумен Кайли и какие ошибки не позволяли повторить ее привычный образ. Только предупреждаем, в вашем арсенале должно быть много косметических средств (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Основные секреты макияжа Кайли:

1. Плотная матовая тональная основа с легким сатиновым финишем;

2. Интенсивный контуринг с высветлением;

3. Густые, тщательно прорисованные, графичные брови;

4. Бежевые тени с матовым финишем и выделенной складкой века;

5. Нюдовая матовая помада;

6. Интенсивно прокрашенные или накладные ресницы;

7. Хайлайтер на скулах, во внутреннем уголке глаз и под нижней линией роста бровей.

Как повторить макияж младшей Дженнер?

1. Подготовьте кожу лица для нанесения тональной основы. Сперва используйте праймер со светоотражающими частицами для сатинового финиша тональной основы или силиконовый праймер для полностью матового, бархатного эффекта. Подождите несколько минут и нанесите плотную тональную основу. Для этого используйте кисть или beauty blender;

2. Нанесите светлый консилер под глаза в форме перевернутого треугольника, а также на спинку носа, в центр лба и над верхней губой. Растушуйте;

3. Оформите брови с помощью специальной подводки для бровей. Скошенной кистью прорисуйте основание, наведите кончик. Кроме того, Кайли часто наносит немного светлого консилера под бровь;

4. Подвижное веко накрасьте матовыми тенями, оттенок которых похож на ваш цвет кожи. В складку века добавьте бежево-коричневые тени и тщательно растушуйте;5. Темным карандашом проработайте межресничную зону;

6. Накрасьте ресницы в несколько слоев или приклейте накладные;

7. Накрасьте губы жидкой матовой помадой бежево-коричневого оттенка;

8. Нанесите персико-розовые румяна на яблочки щек;

9. Добавьте немного сияния на скулы, под бровь, во внутренний уголок глаза и над верхней губой;

10. Закрепите макияж фиксирующим спреем.

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