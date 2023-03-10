Как сделать идеальный френч в домашних условиях: этот лайфхак покорил TikTok и стал вирусным. Видео

Французский маникюр кажется одним из самых простых дизайнов, однако на самом деле требует твердой руки и навыков. Ровные линии и одинаковая форма может получиться не с первого раза, если рука не натренирована, однако существует простой лайфхак, как быстро и легко нарисовать идеально ровные кончики.

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Его можно выполнить даже дома. Видеоурок стал вирусным в TikTok, где его посмотрели более 10 млн. раз (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Для этого вам понадобится только силиконовый спонж, нужный лак и немного свободного времени. Силиконовый спонж можно заказать в интернете или приобрести в магазине.

Обычно его используют, например, для макияжа или маникюра, ведь силиконовая поверхность легко очищается, что делает ее многоразовой.

Секрет в том, чтобы нанести на спонж лак любого цвета и осторожно приложить его к ногтю, начиная с кончика. Прикладывать нужно до тех пор, пока не увидите желаемый результат.

Тогда спонж нужно убрать, не размазав лак. Линии получаются ровными, а кончик не нужно наводить. Гель-лак еще следует просушить под лампой, а обычное средство высохнет само через некоторое время.

Следует заметить, что к такой манипуляции с ноготком его нужно подготовить. Описанный Лайфхак должен стать уже одним из финальных шагов маникюра.

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