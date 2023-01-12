Как сделать, чтобы капроновые колготки не рвались: этот лайфхак избавит от ''вечной'' проблемы

Суперпрочные колготки - мечта каждой девушки. Но, к сожалению, не придумали еще технологию производства, чтобы они не равались. Очень часто эта часть гардероба не доживает и до выхода из дома. В большинстве случаев колготки рвутся еще на этапе их "надевания". Это происходит из-за того, что вы натягиваете их пальцами или зацепляетесь длинными ногтями.

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OBOZREVATEL собрал для вас несколько советов, которые помогут создать безупречный образ и надевать одни и те же колготки по несколько раз.

Как сделать, чтобы колготки не порвались, когда вы их надеваете?

Для этого намочите руки и старайтесь не браться за изделие ногтями. Влажные ладони будут скользить по вещи и сохранят ее целостность.

Что сделать, чтобы колготки не рвались на вас?

Есть несколько полезных лайфхаков.

1. Можно надеть колготки и на расстоянии 20 cантиметров распылить на них лак для волос. Также следует бесцветным лаком для ногтей покрыть то место, где они чаще всего рвутся (в области пальцев);

2. Чтобы изделие дольше прослужило, стирайте его руками или в специальном мешке в машинке. Не растягивайте и не прилагайте много усилий при выжимании;

3. Сушите колготки при комнатной температуре, ни в коем случае не кладите их на батарею – от высокой температуры они портятся;

4. Подбирайте обувь по размеру.Такая не будет рвать колготки и избавит вас от мучительных мозолей.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, как выглядеть выше и стройнее с помощью правильно подобранного аутфита. Можно надеть длинные носки, натянув их поверх леггинсов. Таким образом, вы визуально вытяните рост и придадите стильный контрастный акцент. Кроме того, чтобы подчеркнуть талию и сделать себя визуально выше – выбирайте укороченные жакеты и куртки.

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