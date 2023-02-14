Как с помощью макияжа ''похудеть'' на 10 кг: девушка показала лайфхак и покорила сеть. Видео

Часто бывает, что лишний вес не только мешает в повседневной жизни, но и прибавляет лет. Не редко после похудения кажется, что лицо визуально помолодело, но для этого нужно много времени и сил. Впрочем, в случае, когда требуется быстрый эффект, может помочь макияж.

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В своем видео в TikTok англоязычная блогерша Кортни показала, как за несколько минут "похудела" в лице минимум на 10 кг. Ролик с лайфхаком посмотрели более миллиона раз (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Секрет удачного макияжа заключается в тщательном контурировании скул и области под подбородком. Звезда соцсетей подобрала темный оттенок и нанесла его на складку между вторым подбородком и лицом.

Кортни отметила, что растушевывать косметику нужно очень тщательно и долго, используя мокрый спонжик или широкую, плотную кисточку. Это поможет сделать плавный переход между цветами.

Благодаря тонировке второго подбородка, лицо приобретает более овальную форму, что поможет визуально избавиться от лет и лишних килограммов на лице.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказал о трех секретах красоты, которыми пользуются звезды. Они не затратны, но гарантированно облегчат вам жизнь. Чтобы узнать, о чем речь – переходите по ссылке и читайте наш материал.

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