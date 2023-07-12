Как придать объем тонким волосам: пять секретов, которые должны знать все модницы

Не всем нам повезло иметь пышную и объемную шевелюру. Однако обладательницам тонких, прямых и сухих прядей совсем не стоит отчаиваться – сегодня существует множество продуктов, а также проверенных лайфхаков, которые помогают придать необходимый объем даже тонким волосам.

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Для достижения желаемого эффекта важно знать, как и чем правильно мыть голову, как ухаживать за локонами, а также сушить их. Все секреты собрали в материале OBOZREVATEL.

Шампунь

Всегда используйте мягкий шампунь для придания объема. Важный момент: не переборщите с количеством средства. Его не должно быть слишком много. Тщательно промывайте волосы, чтобы удалить все следы шампуня. В обратном случае рискуете утяжелить волосы. Еще одно правило, которого всегда стоит придерживаться: ополаскивайте волосы прохладной водой. Именно вода комнатной температуры закрывает чешуйки и усмиряет волосы.

Кондиционер

В магазинах вы можете найти сотни средств для придания объема, но прежде чем тратиться на дорогие продукты, остановите свой выбор на увлажняющем кондиционере. Обеспечив оптимальный уровень увлажнения, вы гарантируете, что ваша прическа будет хорошо держаться, что даст вам больше шансов на длительный объем.

Мусс для укладки

Лучшим союзником для тонких волос, лишенных объема, является мусс для укладки. Нанеся его по всей длине волос, можно легко придать им объем.

Маски

Будьте внимательны при выборе маски для волос. Слишком увлажняющая маска утяжелит локоны и не поможет достичь желаемого результата. Всегда применяйте специальную маску для тонких волос, которая питает и защищает кожу головы, не нарушая объема.

Правильная сушка волос

Сразу после мытья головы наклоните голову вперед и слегка надавите полотенцем, чтобы промокнуть волосы и ослабить корни. Если вы решили сушить волосы феном, делайте это также головой вниз, помогая прорабатывать корни пальцами свободной руки. Лучше всего использовать круглую щетку. Фен в дуэте с брашем максимально повышает шансы на получение ультра-объемных волос.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом наши волосы нуждаются в особом уходе. Чтобы сделать локоны блестящими даже после солнечных лучей и соленой морской воды, добавьте в маски кокосовое или оливковое масло, а также используйте правильную технику сушки шевелюры.

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