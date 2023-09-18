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Как подобрать свой идеальный цвет волос и кому категорически нельзя краситься в черный.

Obozrevatel
Красота
2 минуты
540
Как подобрать свой идеальный цвет волос и кому категорически нельзя краситься в черный.

Порой так хочется кардинально изменить имидж и перевоплотиться из блондинки в брюнетку, или покрасить свои русые волосы в рыжий. Но не всегда ожидания совпадают с реальностью, поэтому прежде чем записываться в парикмахерскую, следует взвесить все "за" и "против".

Успешное перевоплощение не всегда требует кардинального изменения образа: иногда уместнее будет подчеркнуть вашу естественную красоту. Как именно это сделать, рассказывает нью-йоркский колорист Дана Ионато.

Коварная платина

Как подобрать свой идеальный цвет волос и кому категорически нельзя краситься в черный.
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Любимая многими блондинками платина действительно очень редко кому подходит. Если вы хотите перекраситься в этот цвет, ваши глаза должны быть максимально выразительными, ресницы – длинными и пушистыми, брови – яркими, а кожа при этом – идеальной и матово-белой. И даже при соблюдении всех внешних условий платиновый оттенок может старить. Девушкам со светлыми глазами и светлыми волосами лучше освежить образ пшеничными оттенками.

Волшебный шоколад

Как подобрать свой идеальный цвет волос и кому категорически нельзя краситься в черный.

Женщинам с темными волосами лучше подойдут оттенки кофе, шоколада и ореха. Можно поиграть с рыжим подтоном. Или остановиться где-то посередине между натуральным цветом и рыжим, выбрав янтарный вариант. Главное не экспериментировать с блондом и избегать пепельных оттенков. Такая краска на каштановых волосах может выглядеть неопрятно.

Солнечный рыжий

Как подобрать свой идеальный цвет волос и кому категорически нельзя краситься в черный.

Добиться великолепного рыжего цвета на волосах нелегко. Однотонный оранжевый будет дешево выглядеть. Эффектный вид он имеет только при сложной окраске в три тона, когда самый темный из корней плавно перетекает в светлые кончики. Девушкам с очень светлой кожей какие-либо фокусы с красным цветом запрещены. А вот для тех, у кого кожа смуглая, отлично подойдут цвета красного дерева, красного вина или сливы.

Загадочный черный

Как подобрать свой идеальный цвет волос и кому категорически нельзя краситься в черный.

Этот опасный цвет стоит рядом с пепельным. Никогда не стоит перекрашиваться в брюнетку девочкам с тонкими волосами. Черный зрительно "проредит" ваши косы. А секущиеся волосы в черном цвете могут создавать неопрятный вид. К тому же черный подчеркнет акне и морщинки. Перекраситься в брюнетку можно только молодым девушкам с идеальной кожей.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 цветах волос, которые, по мнению бьюти-экспертов, не нуждаются в уходе.

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