Как подобрать свой идеальный цвет волос и кому категорически нельзя краситься в черный.

Порой так хочется кардинально изменить имидж и перевоплотиться из блондинки в брюнетку, или покрасить свои русые волосы в рыжий. Но не всегда ожидания совпадают с реальностью, поэтому прежде чем записываться в парикмахерскую, следует взвесить все "за" и "против".

Успешное перевоплощение не всегда требует кардинального изменения образа: иногда уместнее будет подчеркнуть вашу естественную красоту. Как именно это сделать, рассказывает нью-йоркский колорист Дана Ионато.

Коварная платина

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Любимая многими блондинками платина действительно очень редко кому подходит. Если вы хотите перекраситься в этот цвет, ваши глаза должны быть максимально выразительными, ресницы – длинными и пушистыми, брови – яркими, а кожа при этом – идеальной и матово-белой. И даже при соблюдении всех внешних условий платиновый оттенок может старить. Девушкам со светлыми глазами и светлыми волосами лучше освежить образ пшеничными оттенками.

Волшебный шоколад

Женщинам с темными волосами лучше подойдут оттенки кофе, шоколада и ореха. Можно поиграть с рыжим подтоном. Или остановиться где-то посередине между натуральным цветом и рыжим, выбрав янтарный вариант. Главное не экспериментировать с блондом и избегать пепельных оттенков. Такая краска на каштановых волосах может выглядеть неопрятно.

Солнечный рыжий

Добиться великолепного рыжего цвета на волосах нелегко. Однотонный оранжевый будет дешево выглядеть. Эффектный вид он имеет только при сложной окраске в три тона, когда самый темный из корней плавно перетекает в светлые кончики. Девушкам с очень светлой кожей какие-либо фокусы с красным цветом запрещены. А вот для тех, у кого кожа смуглая, отлично подойдут цвета красного дерева, красного вина или сливы.

Загадочный черный

Этот опасный цвет стоит рядом с пепельным. Никогда не стоит перекрашиваться в брюнетку девочкам с тонкими волосами. Черный зрительно "проредит" ваши косы. А секущиеся волосы в черном цвете могут создавать неопрятный вид. К тому же черный подчеркнет акне и морщинки. Перекраситься в брюнетку можно только молодым девушкам с идеальной кожей.

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