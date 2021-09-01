Как подобрать одежду миниатюрным девушкам: советы от стилиста

Модный эксперт и блоггер Лайма Рыльская определила несколько принципов, по которым стоит подбирать одежду девушкам ростом до 160 см и размерами xs-s. На так называемой Patite фигуре выгодно смотряться образы 2/5 и 3/5. Это визуальное соотношение верхней части тела к нижней.

Собственными примерами таких сочетаний стилист поделилась в своем Instagram. Она рассказала о важности создания баланса, чтобы не терять пропорции фигуры. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы)

Советы от стилиста:

• Использовать прямые и приталенные силуэты;

• Отдавать предпочтение мягкой ткани, чтобы подчеркнуть изящность фигуры;

• Повторять цвет через один элемент: например верх и обувь;

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• Обувь в тон низу визуально удлиняет ноги;

• Чем уже вещь, тем выше рост и наоборот;

• Дополнять оверсайз силуэтным элементом;

• Слишком массивные аксессуары придают образу массивности;

• Не бояться миди и макси длины. В сочетании с правилами сверху, фигура будет выглядеть пропорционально, а на фото рост станет почти незаметным.

• Если обувь контрастная по отношению к вещам, изменить их на похожие оттенки или использовать этот же цвет сверху.

Напомним, что несколько брендов-гигантов создали отдельную линейку одежды для миниатюрных девушек. Часто вещи маленьких размеров полностью копируют основную линию.

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