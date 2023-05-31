Испортят все! Шесть женских причесок, которые смотрятся нелепо: о них давно пора забыть. Фото

Не у всех леди утром хватает времени, чтобы заплести себе косы или сделать локоны. Потому многие прибегают к более легким вариантам – повязать на голове "солоху", сделать растрепанный пучок и закрепить его заколкой или же отправиться за новыми приключениями с гофре. Однако вышеперечисленные модели давно устарели и не превратят вас в дорогую женщину.

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OBOZREVATEL хочет рассказать, какие варианты причесок не нужно повторять в 2023-м. Главные антитренды текущего года – ниже (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Растрепанный пучок с заколкой

Несмотря на то, что одной из главных тенденций в 2023 году является слегка небрежный высокий пучок, собранная "гулька" с помощью массивной заколки смотрится немного иначе. Она предает образу неряшливости и не будет сочетаться с любым образом. Лучше заколите волосы крабиком и спрячьте лишние пряди невидимками.

2. Косы с гофре на концах

Техника гофре вышла из моды еще в середине 2000-х. Ярой фанаткой "вафельной" прически смело можно назвать Бритни Спирс. Гофре в сочетании с тугими косичками на редкие волосы будет смотреться максимально странно и неактуально. Лучше заплетите косы на выворот, чтобы придать локонам объема.

3. Короткая стрижка с повязкой на голове

Стоит уточнить, высокий пучок с трендовой шелковой резинкой смотрится невероятно стильно, но сочетание короткой стрижки с повязкой превратит вас в Солоху. Этот ретро аксессуар лучше оставьте для костюмированной вечеринки.

4. Локоны и косы одновременно

Если не хотите выглядеть как хиппи, не стоит сочетать распущенные волосы и косы. Данная прическа чересчур экстраординарная, потому будет неуместна в обычной жизни. Сегодня в тренде лаконичные укладки, подчеркивающие уточенный вкус девушки.

5. Мальвинка на короткие волосы

Милые хвостики будут отлично смотреться только на маленьких детях или собачках декоративных пород. А современную леди такая модель превратит в посмешище. Кроме того, мальвинка на макушке подчеркнет все недостатки лица: высокий лоб, неидеальный овал, близко посаженные глаза.

6. Прическа с неактуальными заколками

Даже самую элегантную прическу испортят неактуальные заколки или некачественные аксессуары, которые копируют мировые бренды. Подделки смотрятся очень ненатурально. Да и к тому же брендомания давно вышла из моды. Придерживайтесь минимализма и очаровывайте окружающих простотой.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какая прическа из 60-х снова ворвалась в моду. Она не только подходит женщинам с любыми чертами лица, но и заметно освежает образ. Звезды отдают предпочтение этой модели. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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