Их выбирают звезды: названы лучшие стрижки для круглого лица, которые скрывают все недостатки

Не все являются обладательницами овального лица правильной формы. Некоторые девушки имеют широкие скулы и мягкие углы. Но это не повод комплексовать, ведь нужная прическа поможет сделать лицо меньше. Наверняка вы знаете таких знаменитостей как Селена Гомес, Мила Кунис, Эмма Стоун. У всех этих актрис разная текстура и цвет волос, но стрижки дополняют их круглые лица.

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OBOZREVATEL расскажет о пяти прическах, подходящих для круглого лица, которые, по мнению экспертов, следует рассмотреть перед вашим следующим походом в салон красоты. Эти стрижки звезды демонстрируют на себе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Круглый каскад

Круглый каскад может быть как очень длинным, так и коротким. Каскад на длинных волосах будет удлинять лицо и закроет боковые части, из-за чего оно будет казаться меньше;

2. Пикси

Удлиненные виды пикси предполагают рваные линии и косую, немного закрывающую глаза, челку. Они идеально подходят круглолицым женщинам со славянскими чертами. Данная стрижка освежит образ. Он может сделать из девушки как элегантную леди, так и дерзкую красотку;

3. Шегги

Растрепанная прическа средней длины с акцентом на челку, достигающую скул, – отличный вариант для круглого лица. Слои придадут объем на макушке и уравновесят черты лица, сделав его более удлиненным;

4. Асимметричный боб

Каждая асимметричнае стрижка для круглолицых девушек хороша, а классический боб с высоким затылком и косым пробором – особенно. Определите вашу "рабочую" сторону лица и откройте ее;

5. Челка

К сожалению, не любая челка будет выгодно смотреться с круглым лицом. Лучше выбирать асимметричный пробор, который за счет неодинаковой длины по обеим сторонам от себя поможет скорректировать лицо. Челка-шторка сможет визуально сузить его.

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