''Холодный макияж'' стал вирусным трендом в TikTok: есть пять правил. Видео

Вирусный тренд в TikTok придумала цифровой создатель Зои Ким Кенили. Суть "холодного макияжа" заключается в том что ваша кожа будет выглядеть так, будто вы подверглись минусовым температурам и воздействию сильного ветра. Чтобы повторить данный мейкап, модница должна нанести немного больше румян и хайлайтера, чем обычно.

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OBOZREVATEL подробно расскажет, как сделать полюбившийся образ всех корейских девушек. Розовые щечки и блеск – основное правило (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Советы, которые вам пригодятся

1. База

Натуральность – ключ к успеху, поэтому начните с тонирующего увлажняющего крема или легкой основы. После этого нанесите консилер, чтобы скрыть темные круги под глазами или веснушки. При желании добавьте под глаза немного консилера, который будет на пару тонов светлее вашей кожи, чтобы сделать их более выразительными.

2. Брови

Для "холодного мейкапа" используйте специальную кисточку и мыло для бровей, чтобы приподнять их немного вверх и добавить ощущение влажности.

3. Румяна

Яркий румянец – один из самых важных шагов к созданию образа холодной девушки. Чтобы выглядеть естественней, используйте кремовые румяна розового или ягодного оттенка. Нанесите их не только на яблочки щек, но и под глаза, а также на переносицу.

4. Хайлайтер

Слегка подчеркните свои черты лица, используя серебристый или белый хайлайтер. Приобретите шиммер, который будет уместно смотреться во внутренних уголках глаз и на скулах.

5. Губы

Завершите образ макияжем губ в стиле градиента. Нанесите помаду в центр губ и растушуйте наружу, чтобы наибольшая концентрация цвета была именно в центре. Вы можете закончить свой образ прозрачным блеском.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, как сделать зимний макияж, чтобы он продержался весь день и не поддался влиянию снега. Вам нужно нанести дополнительный слой консилера на те зоны, которые обычно краснеют на ветру, а также позаботиться о макияже глаз термостойкой тушью. Все остальные секреты узнайте в нашем материале.

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