Горячий тренд лета: как выглядит модный ванильный маникюр

Об этом уже можно говорить уверенно: тренд на блестящий маникюр и металлизированное покрытие нынешним летом никуда не исчезнет. Однако он трансформируется в более нежный, который уже прозвали "ванильным хромом".

Видео дня

Стилисты предлагают обратить внимание на пастельные оттенки и жемчужный блеск. Например, можно выбрать цвета слоновой кости, ванили, топленого молока, капучино или любые сильно разбеленные цвета. Сияние покрытия при этом должно быть не ярким, как у фольги, а мерцающим и сдержанным, как у жемчужины. OBOZREVATEL рассказывает, как добиться необходимого эффекта.

Автор "ванильного хрома", Instagram-блогерка Александра Телеки, также известная под ником The Hot Blend, убеждает, что такой элегантный маникюр подойдет под любой наряд и будет уместен в любой ситуации.

Для создания необходимого эффекта она предлагает смешивать для покрытия гель-лака два вида хромовой пудры – зеркальный хром и перламутровый. Первый поможет хорошо покрыть ноготь, а второй обеспечит необходимый мерцающий эффект. Вид такого маникюра будет изменяться в зависимости от освещения.

Безусловный плюс такого маникюра в том, что он подходит для любого оттенка кожи и длины ногтей. А еще он придает рукам нежный вид.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ярком тренде сезона – ногтях в цветочек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!