Этот трюк использовала Мэрилин Монро: как сделать глаза выразительными с помощью макияжа

На протяжении долгого времени Мэрилин Монро остается объектом пламенного обожания публики. Ее платиновые кудри, выразительные глаза, красные губы и нарисованная родинка подкупали с первого взгляда. Макияж легендарной кино-дивы уже давно стал классикой. Многие знаменитости часто применяют на себя ее образ.

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OBOZREVATEL расскажет, как американка добилась эффекта такого выразительного взгляда. Это видео стало вирусным в TikTok – данный трюк хотят повторить многие девушки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сделать такой же макияж глаз, как у Мэрилин Монро?

1. Нарисуйте стрелку на верхнем веке карандашом такого же цвета, который вы используете для подкрашивания бровей. Если вы не заполняете брови, используйте карандаш в цвет корней ваших волос. Девушкам блондинкам рекомендуется использовать шоколадный оттенок;

2. Светлым карандашом подведите слизистую нижнего века;

3. Повторите один из самых характерных трюков, которые в своем макияже использовала Монро – нарисуйте "тень" под нижними ресницами, что визуально увеличит глаза. Продублируйте стрелку, но переверните ее в другую сторону;

4. Накрасьте ресницы черной тушью и приклейте половину накладных ресниц на внешние уголки глаз. Это создаcт эффект томности и кокетливости;

5. Чтобы сделать взгляд еще более ярким, можно нанести на верхнее веко матовые серо-коричневые тени.

Секс-символ 1950-х годов любила сочные губы с насыщенным темно-красным контуром. Также каждый раз она делала коррекцию носа с помощью светло-коричневых теней. Мэрилин наносила румяна цвета увядшей розы на яблочки щек, добавляя этот оттенок по бокам лба и на складку века.

Как писал OBOZREVATEL, новый тренд под названием "макияж мести" покорил TikTok. Он связан с принцессой Дианой, так как она однажды вышла в свет в обтягивающем мини-платье, чтобы отомстить принцу Чарльзу за измену. Этот смелый, броский и гламурный мейкап точно выделит вас из толпы.

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