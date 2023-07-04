Это средство творит чудеса! Как выгодно акцентировать черты лица и сделать кожу сияющей: секрет француженок

Если бы перед любой француженкой стояла задача взять только одно косметическое средство с собой в отпуск, она сто процентов выбрала бы продукт, речь о котором пойдет ниже. Он подчеркнет губы и скулы, придаст лицу колорит и выразительность, а также заменит как минимум 4 других бьюти-средства.

Видео дня

Французский визажист Патрик де Фонбрюн отмечает, что именно кремовые румяна – один из главных атрибутов в косметичке всех леди из Франции. Такая консистенция выглядит более естественно на коже, не осыпается, увлажняет и дольше держится. Издание ELLE рассказало, какие еще плюсы этого чудодейственного продукта (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Немного румян на щеках поможет не только освежить образ, но и подтянуть и осветлить лицо. Окружающие будут думать, что вы только что вернулись из отпуска. А небольшое их количество на переносице создаст эффект загоревшей кожи.

Как правильно наносить кремовые румяна?

Еще один французский визажист Саффрон Хьюз утверждает, что ключом к достижению желаемого эффекта является тщательная растушовка румян. Их стоит наносить туда, куда естественным образом падает солнце, будто бы "целуя" лицо. Таким образом, мы будем имитировать румянец, который обычно появляется на коже после дня, проведенного на свежем воздухе.

Саффрон Хьюз дал еще один прекрасный совет девушкам: "Нанесите румяна на веки пальцем или компактной кистью для теней. Затем растушуйте, немного выводя цвет к вискам. Это придаст взгляду трехмерность. А еще, зная эту хитрость, вам не придется брать с собой в отпуск целую палетку теней".

К слову, в летний сезон наиболее выгодно смотрятся румяна теплых розовых или персиковых тонов. Они гармонично сочетаются с бронзаторами и помогают подчеркнуть загар. Благодаря им кожа будет казаться более смуглой и здоровой.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о четырех секретах макияжа для женщин 40+. Эти лайфхаки помогут подчеркнуть достоинства, замаскировать недостатки и "сбросить" 10 лет. Подробнее читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!