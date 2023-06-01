Эти четыре прически давно вышли из моды: таких ошибок делать нельзя. Фото

Выбирая прическу, стоит учитывать,комфортно ли вы себя с ней чувствуете. Но не стоит забывать и про модные тенденции.

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OBOZREVATEL сделал подборку причесок, которые давно вышли из моды, но, к сожалению, по-прежнему являются достаточно популярными. Не допускайте таких ошибок, ведь теперь вы знаете, какие прически уже вне трендов.

Многоцветный балаяж

Многоцветный балаяж – это разновидность балаяжа, который предполагает использование нескольких цветов для создания эффектного и яркого волосного стиля. В отличие от классического балаяжа, где используется один цвет или его оттенки, многоцветный балаяж включает в себя комбинацию разных оттенков, которые могут быть яркими, контрастными или плавными.

В последние годы, тренд в окрашивании волос склоняется к более естественным и минималистичным стилям. Поэтому всем модницам стоит забыть про данную технику.

Экстремальные цвета

К данному типу причесок относится экстра-черный и платиновый блонд. По аналогии с предыдущим пунктом – в настоящее время модным является максимально натуральный внешний вид. Данные же цвета выглядят неорганично.

К тому же, экстремальные окрашивания требуют интенсивного ухода и поддержания, так как он может быть более восприимчивым к повреждениям и выцветанию. Требуется регулярное тонирование, а также специальный уход, чтобы сохранить его яркость и здоровый вид.

Плотные кудри

Сильные локоны уже не являются актуальным трендом уже давно, более 15 лет, однако, их по-прежнему можно увидеть в различных прическах. Особенно часто они встречаются на выпускных балах в школах или на свадьбах, где являются популярными как для невесты, так и для ее подружек. Однако, плотные и пружинистые кудри зачастую создают видимость искусственности, в то время как современные тренды подчеркивают естественность. Гладкие и легкие волны считаются элегантными и природными.

"Косая" челка

Мода на такие челки настигла нас в 2010-х годах. Тогда челку отрезали все знаменитости, которые никогда раньше ее не носили. Однако сейчас все поменялось – в тренде натуральные, небрежно лежащие волосы, без дополнительных деталей.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какая прическа из 60-х снова ворвалась в моду. Она не только подходит женщинам с любыми чертами лица, но и заметно освежает образ. Звезды отдают предпочтение этой модели. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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